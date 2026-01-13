快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

影／檳榔攤驚魂！男酒後亮刀咆哮 員警大叫把刀放下

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄50歲柯姓男子今天凌晨涉嫌持械滋事；他酒後買檳榔要賒帳被拒，亮刀對攤商咆哮。警方據報迅速趕到場，他才棄刀就擒。全案依恐嚇取財及違反社會秩序維護法罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨零時許，據報高雄市三民區建工路某檳榔攤前，有男子酒後滋事，員警趕赴現場，發現柯姓男子涉嫌持菜刀大聲咆哮，員警立即喝令他「把刀放下」。

柯男立即丟下菜刀，雙手攤開，員警馬上上逮捕他，並確認現場沒人受傷。

檳榔攤攤商說，柯姓男子是他們的熟客，今天喝酒後去買檳榔，說要賒帳100元、借錢，店員拒絕，他便拿出菜刀，還要店員報警。

高雄市警三民二警分局表示，店員雖表示不願提出告，但是，柯男無正當理由攜帶具有殺傷力器械滋事，違反社會秩序維護法，全案仍依恐嚇取財及違反社會秩序維護法罪嫌移送法辦。

柯姓男子見員警到場，丟下菜刀，攤開雙手就擒。記者林保光／翻攝
柯姓男子見員警到場，丟下菜刀，攤開雙手就擒。記者林保光／翻攝

檳榔 店員 高雄市

延伸閱讀

中壢修車廠深夜驚魂！國道事故車未發動離奇自燃 整輛燒成廢鐵

檳榔攤成毒品交易站 女子販毒得手2千元判刑17年

台中校園驚魂 33歲女子5樓墜下送醫不治

高雄男傍晚倉庫燒木材以為火源熄滅 半夜起火驚魂叫醒妻逃生

相關新聞

影／高雄男酒駕巷弄逆向拒檢 警車鳴笛追1公里破窗逮人引路人側目

許姓男子12日晚間8時許駕車在高市文武街逆向，巡邏員警見狀趨前攔查，許拒檢逃逸，警方鳴笛尾追1.2公里在路口攔截，1警員...

火舞壓軸演出釀2級燒傷 金門縣府：疑受瞬間風勢變化

金門島嶼生活節移師到剛完成修復開幕的金沙戲院前廣場舉辦，11日晚間在地表演團隊表演火舞壓軸演出時，疑似因當時瞬間風勢變化...

影／檳榔攤驚魂！男酒後亮刀咆哮 員警大叫把刀放下

高雄50歲柯姓男子今天凌晨涉嫌持械滋事；他酒後買檳榔要賒帳被拒，亮刀對攤商咆哮。警方據報迅速趕到場，他才棄刀就擒。全案依...

影／台南東區歇業家庭代工廠布料起火…5層樓陷火海 幸無人傷亡

台南市東區大同路一段175巷一間歇業家庭代工廠今傍晚傳出火警，燒毀布料及雜物，燃燒面積50平方公尺，沒有延燒；消防局於5...

連撞2人！修車廠女員工被撞飛重傷未脫險 高雄酒駕男遭聲押獲准

高雄曾姓男子10日下午3時許駕駛黑色轎車行經杉林區清水路，先在慢車道高速撞上修車廠女員工，曾肇事後加速逃逸，途中又撞上盧...

南投小貨車過彎失控狠撞電桿翻覆 3人拋飛釀2死

南投一名陳姓男子前天駕駛小貨車，車斗內載運肥料及3名移工去水里山區，但行經當地一處農路，疑因不熟悉路況，在險降坡時轉彎不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。