影／檳榔攤驚魂！男酒後亮刀咆哮 員警大叫把刀放下
高雄50歲柯姓男子今天凌晨涉嫌持械滋事；他酒後買檳榔要賒帳被拒，亮刀對攤商咆哮。警方據報迅速趕到場，他才棄刀就擒。全案依恐嚇取財及違反社會秩序維護法罪嫌移送法辦。
警方表示，今天凌晨零時許，據報高雄市三民區建工路某檳榔攤前，有男子酒後滋事，員警趕赴現場，發現柯姓男子涉嫌持菜刀大聲咆哮，員警立即喝令他「把刀放下」。
柯男立即丟下菜刀，雙手攤開，員警馬上上逮捕他，並確認現場沒人受傷。
檳榔攤攤商說，柯姓男子是他們的熟客，今天喝酒後去買檳榔，說要賒帳100元、借錢，店員拒絕，他便拿出菜刀，還要店員報警。
高雄市警三民二警分局表示，店員雖表示不願提出告，但是，柯男無正當理由攜帶具有殺傷力器械滋事，違反社會秩序維護法，全案仍依恐嚇取財及違反社會秩序維護法罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言