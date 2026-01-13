高雄男酒駕巷弄逆向拒檢 警車鳴笛追1公里破窗逮人引路人側目

許姓男子12日晚間8時許駕車在高市文武街逆向，巡邏員警見狀趨前攔查，許拒檢逃逸，警方鳴笛尾追1.2公里在路口攔截，1警員破窗將許揪出手被割傷縫2針，過程引不少路人側目；許男事後被測出酒測值達每公升0.26毫克，被依公共危險罪送辦。

新興警分局前金分駐所員警12日晚間8時執行巡邏勤務，於文武街發現許姓男子（49歲）駕車逆向行駛，員警在許男停等紅燈時趨前攔查，告誡他逆向靠邊停受檢，許男卻拒檢直接駕車逃逸。

警方駕警車沿路鳴笛，追了約1公里，在苓雅區自強三路與永昌街口將許男座車攔截，許男拒不下車，1警破窗將許揪出車外，左手掌被玻璃割傷縫兩針，警方逮人過程引發民眾駐足側目。

由於許男滿身酒味，警方當場對他實施酒測，酒測值達每公升0.26毫克，許男當場被依公共危險罪上銬，警詢後被依公共危險、妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

許男酒駕、逆向、拒檢及沿路違規行為，警方將依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處罰7萬3800元罰鍰。