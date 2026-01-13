高雄男酒駕巷弄逆向拒檢 警車鳴笛追1公里破窗逮人引路人側目
許姓男子12日晚間8時許駕車在高市文武街逆向，巡邏員警見狀趨前攔查，許拒檢逃逸，警方鳴笛尾追1.2公里在路口攔截，1警員破窗將許揪出手被割傷縫2針，過程引不少路人側目；許男事後被測出酒測值達每公升0.26毫克，被依公共危險罪送辦。
新興警分局前金分駐所員警12日晚間8時執行巡邏勤務，於文武街發現許姓男子（49歲）駕車逆向行駛，員警在許男停等紅燈時趨前攔查，告誡他逆向靠邊停受檢，許男卻拒檢直接駕車逃逸。
警方駕警車沿路鳴笛，追了約1公里，在苓雅區自強三路與永昌街口將許男座車攔截，許男拒不下車，1警破窗將許揪出車外，左手掌被玻璃割傷縫兩針，警方逮人過程引發民眾駐足側目。
由於許男滿身酒味，警方當場對他實施酒測，酒測值達每公升0.26毫克，許男當場被依公共危險罪上銬，警詢後被依公共危險、妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
許男酒駕、逆向、拒檢及沿路違規行為，警方將依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處罰7萬3800元罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言