男酒駕逆向行駛涉拒檢逃逸 高市警破窗逮人送辦

中央社／ 高雄12日電

許姓男子今天晚上酒後開車在高雄逆向行駛，遭警方攔查卻涉嫌拒檢逃逸，後經警方將其攔停並破窗逮人，許男被依公共危險等罪嫌移送。另有員警手掌受傷，送醫縫合無大礙。

高雄市政府警察局新興分局員警說明，49歲許男晚上8時許駕駛汽車，在前金區文武一街逆向行駛，被巡邏員警發現並上前攔查，但許男涉嫌拒檢逃逸，經員警追緝約2公里、5分鐘左右，許男在苓雅區自強三路、永昌街口遭攔停。

警方表示，因許男拒不下車，警方破窗後將其逮捕，經檢測，許男酒測值達每公升0.26毫克，已超過法定標準，全案依涉犯公共危險、妨害公務等罪移送偵辦。另外，一名員警執勤破窗過程中，遭碎玻璃割傷，經就醫後，左手掌縫2針，無大礙。

警方指出，許男因先前酒駕遭吊銷駕照，此次無照駕駛，開車逆向及拒檢逃逸等交通違規部分，將依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處新台幣7萬3800元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

逆向 公共 酒駕

