影／台南東區歇業家庭代工廠布料起火…5層樓陷火海 幸無人傷亡

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區大同路一段175巷一間歇業家庭代工廠今傍晚傳出火警，燒毀布料及雜物，燃燒面積50平方公尺，沒有延燒；消防局於5時14分接獲報案，晚間7時36分撲滅火勢，所幸無人受困傷亡，詳細起火原因將由火調人員釐清。

消防局今天下午5時14分接獲報案，東區大同路一段175巷一棟4樓住宅，第5樓鐵皮加蓋歇業家庭代工廠傳出火警，1到5樓大火猛烈，總計派遣36車、警消70人、3役男、義消23人趕往救援；經緊急滅火，晚間6時控制火勢，6時40分確認沒有人員受困，7時36分撲滅，之後將由轄區分隊到場宣導。

這起火警因熊熊大火、濃煙沖天，由於當時正是下班時間，火警導致大同路、府連路周邊包括地下道道路管制，以方便消防車出入救援；附近民眾紛紛拍下畫面上傳社群媒體threads提醒，空氣很汙濁，天空一堆黑煙，請大家記得戴口罩。

台南市東區大同路一段175巷一間4樓RC建物住宅，第五樓鐵皮加蓋歇業家庭代工廠今天傍晚傳出火警，燒毀布料及雜物。記者袁志豪／翻攝
