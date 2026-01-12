快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

聽新聞
0:00 / 0:00

連撞2人！修車廠女員工被撞飛重傷未脫險 高雄酒駕男遭聲押獲准

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄曾姓男子10日下午3時許駕駛黑色轎車行經杉林區清水路，先在慢車道高速撞上修車廠女員工，曾肇事後加速逃逸，途中又撞上盧姓機車騎士，2起事故傷者送醫，女員工下半身骨折嚴重，曾男被逮時渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，被依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。

據了解，39歲曾男為地方宮廟二代，1個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，但他沒在怕，前天下午酒後仍執意開車上路，連撞2人後又逃逸。

被曾男迎面撞擊的修車廠女員工，年僅25歲，當時挨撞後一度騰空飛起之後重摔落地，送醫急救後雖撿回一命，但下半身骨折嚴重，目前仍未脫險。

認識女員工的市民指她家境辛苦，是單親媽媽，平時勤奮認真工作養家，沒想到卻遇車禍毀掉一生。

警方獲報展開追查，同日下午4時許，在杉林區山仙路查獲曾男到案，曾男身上散發濃厚酒味，被逮時醉醺醺，經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.69毫克，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，複訊後聲押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄曾姓男子酒駕撞飛路旁行人，過程全被拍下。翻攝自臉書粉絲團「地圖型行車記錄器分享平台」
高雄曾姓男子酒駕撞飛路旁行人，過程全被拍下。翻攝自臉書粉絲團「地圖型行車記錄器分享平台」

骨折 聲押 酒駕 肇逃

延伸閱讀

超驚悚！高雄男酒駕狂飆 修車廠人員站路邊被撞飛倒地不起

【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜

高雄1週2起一氧化碳中毒 消防局提醒熱水器安裝五要

民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

相關新聞

連撞2人！修車廠女員工被撞飛重傷未脫險 高雄酒駕男遭聲押獲准

高雄曾姓男子10日下午3時許駕駛黑色轎車行經杉林區清水路，先在慢車道高速撞上修車廠女員工，曾肇事後加速逃逸，途中又撞上盧...

南投小貨車過彎失控狠撞電桿翻覆 3人拋飛釀2死

南投一名陳姓男子前天駕駛小貨車，車斗內載運肥料及3名移工去水里山區，但行經當地一處農路，疑因不熟悉路況，在險降坡時轉彎不...

低溫奪命？街友露宿三重中興橋下成冰冷遺體 目擊民眾嚇壞

新北市三重區今天下午4時許傳出死亡意外。民眾經過中興橋下堤防時發現1名男子倒臥橋下立即報警，救護人員趕抵發現男子已全身冰...

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

新北市新莊輔仁大學今天下午驚傳發生火警。1棟5層樓教室2樓下午4時46分突然起火並竄出大量濃煙，新北市消防局派遣27車6...

影／台南東區民宅傍晚大火 消防出動4梯人車搶救周邊交通塞車中

台南市消防局今天下午5時14分接獲報案，東區大同路一段175巷傳出火警，1、2樓有大火，派遣東門等分隊總計出動18車、警...

超驚悚！高雄男酒駕狂飆 修車廠人員站路邊被撞飛倒地不起

高雄市杉林區10日下午3時許發生肇事逃逸事故。曾姓男子駕駛黑色轎車行經杉林區清水路時，先在慢車道高速撞上修車廠女子，曾男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。