連撞2人！修車廠女員工被撞飛重傷未脫險 高雄酒駕男遭聲押獲准

高雄曾姓男子10日下午3時許駕駛黑色轎車行經杉林區清水路，先在慢車道高速撞上修車廠女員工，曾肇事後加速逃逸，途中又撞上盧姓機車騎士，2起事故傷者送醫，女員工下半身骨折嚴重，曾男被逮時渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，被依公共危險罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。

據了解，39歲曾男為地方宮廟二代，1個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，但他沒在怕，前天下午酒後仍執意開車上路，連撞2人後又逃逸。

被曾男迎面撞擊的修車廠女員工，年僅25歲，當時挨撞後一度騰空飛起之後重摔落地，送醫急救後雖撿回一命，但下半身骨折嚴重，目前仍未脫險。

認識女員工的市民指她家境辛苦，是單親媽媽，平時勤奮認真工作養家，沒想到卻遇車禍毀掉一生。

警方獲報展開追查，同日下午4時許，在杉林區山仙路查獲曾男到案，曾男身上散發濃厚酒味，被逮時醉醺醺，經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.69毫克，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，複訊後聲押獲准。

