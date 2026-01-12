快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

南投小貨車過彎失控狠撞電桿翻覆 3人拋飛釀2死

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名陳姓男子前天駕駛小貨車，車斗內載運肥料及3名移工去水里山區，但行經當地一處農路，疑因不熟悉路況，在險降坡時轉彎不及，整輛車失控衝出農路，撞斷下方電桿後翻車，3人被拋飛，造成2死2傷，確切肇因仍待調查釐清。

警方調查，陳男當時駕駛3噸半貨車，車斗上載運約50包肥料，並有3名移工乘坐陪同要上山送肥料，不料該處山區農路地勢較陡，陳男疑因不熟路況，下坡時錯過第1個轉彎路口，原本沿著直路要到第2處路口再轉彎，但卻發生憾事。

由於，該處是險降坡路段，加上陳男不熟悉路況，在第2處路口要過彎時，疑因煞車不及未能順利轉入平緩路段，整輛車失控衝出農路，連人帶車直直衝落邊坡，撞斷下方農地電線桿與檳榔樹後翻覆，車子才停止，但也造成嚴重傷亡。

警方表示，小貨車衝落邊坡後撞上下方電線桿，而因撞擊力道猛烈，陳男頭部受到重創當場死亡，車斗上3人則被拋飛，其中1名移工傷勢嚴重，送醫後不治，另2人因腿部骨折、腦震盪治療中。

警方初步研判，恐與不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍待進一步調查釐清。此外，陳姓死者已完成相驗，家屬對死因無意見，3名死傷移工經清查均為逾期失聯印尼籍移工，後續將請移民署專勤隊協助處理。

陳姓男子駕駛小貨車載肥料及3名移工去水里山區，疑下坡過彎不及，連人帶車失控衝出農路，撞斷電桿後翻覆，造成2死2傷。圖／民眾提供
陳姓男子駕駛小貨車載肥料及3名移工去水里山區，疑下坡過彎不及，連人帶車失控衝出農路，撞斷電桿後翻覆，造成2死2傷。圖／民眾提供
陳姓男子駕駛小貨車載肥料及3名移工去水里山區，疑下坡過彎不及，連人帶車失控衝出農路，撞斷電桿後翻覆，造成2死2傷。圖／民眾提供
陳姓男子駕駛小貨車載肥料及3名移工去水里山區，疑下坡過彎不及，連人帶車失控衝出農路，撞斷電桿後翻覆，造成2死2傷。圖／民眾提供

移工 失控 移民署

延伸閱讀

開窗就是高壓電箱 金山區中山路民眾盼電纜地下化

AI商機帶動需求…事業移工加班年增1.4小時、平均月領3萬

民進黨選對會拍板 南投徵召政治素人温世政戰許淑華

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

相關新聞

南投小貨車過彎失控狠撞電桿翻覆 3人拋飛釀2死

南投一名陳姓男子前天駕駛小貨車，車斗內載運肥料及3名移工去水里山區，但行經當地一處農路，疑因不熟悉路況，在險降坡時轉彎不...

低溫奪命？街友露宿三重中興橋下成冰冷遺體 目擊民眾嚇壞

新北市三重區今天下午4時許傳出死亡意外。民眾經過中興橋下堤防時發現1名男子倒臥橋下立即報警，救護人員趕抵發現男子已全身冰...

超驚悚！高雄男酒駕狂飆 修車廠人員站路邊被撞飛倒地不起

高雄市杉林區10日下午3時許發生肇事逃逸事故。曾姓男子駕駛黑色轎車行經杉林區清水路時，先在慢車道高速撞上修車廠女子，曾男...

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

新北市新莊輔仁大學今天下午驚傳發生火警。1棟5層樓教室2樓下午4時46分突然起火並竄出大量濃煙，新北市消防局派遣27車6...

影／台南東區民宅傍晚大火 消防出動4梯人車搶救周邊交通塞車中

台南市消防局今天下午5時14分接獲報案，東區大同路一段175巷傳出火警，1、2樓有大火，派遣東門等分隊總計出動18車、警...

影／台南東區民宅1、2樓火警 消防見大量濃煙火勢大請求支援

台南市消防局今天下午5時14分接獲報案，東區大同路一段175巷傳出火警，1、2樓有火煙，派遣東門等分隊總計出動18車、警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。