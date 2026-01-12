南投小貨車過彎失控狠撞電桿翻覆 3人拋飛釀2死

南投一名陳姓男子前天駕駛小貨車，車斗內載運肥料及3名移工去水里山區，但行經當地一處農路，疑因不熟悉路況，在險降坡時轉彎不及，整輛車失控衝出農路，撞斷下方電桿後翻車，3人被拋飛，造成2死2傷，確切肇因仍待調查釐清。

警方調查，陳男當時駕駛3噸半貨車，車斗上載運約50包肥料，並有3名移工乘坐陪同要上山送肥料，不料該處山區農路地勢較陡，陳男疑因不熟路況，下坡時錯過第1個轉彎路口，原本沿著直路要到第2處路口再轉彎，但卻發生憾事。

由於，該處是險降坡路段，加上陳男不熟悉路況，在第2處路口要過彎時，疑因煞車不及未能順利轉入平緩路段，整輛車失控衝出農路，連人帶車直直衝落邊坡，撞斷下方農地電線桿與檳榔樹後翻覆，車子才停止，但也造成嚴重傷亡。

警方表示，小貨車衝落邊坡後撞上下方電線桿，而因撞擊力道猛烈，陳男頭部受到重創當場死亡，車斗上3人則被拋飛，其中1名移工傷勢嚴重，送醫後不治，另2人因腿部骨折、腦震盪治療中。