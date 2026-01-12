超驚悚！高雄男酒駕狂飆 路人被撞飛倒地不起

高雄市杉林區10日下午3時許發生肇事逃逸事故。曾姓男子駕駛黑色轎車行經杉林區清水路時，先在慢車道高速撞上修車廠女子，曾男肇事後加速逃逸，途中又撞上盧姓機車騎士，所幸2起事故傷者送醫無生命危險，曾男被逮時渾身酒氣，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

前天下午3時許，曾男駕駛黑色轎車沿杉林區清水路狂飆，行經該路段某修車廠前時，疑似為超車往右邊慢車道疾行，當時正好有修車廠人員站在車道邊線旁，因閃避不及被曾男撞飛。

曾男肇事後未停車，繼續沿清水路疾行，又在首起事故路段不遠處，撞上騎機車的盧姓女子，所幸兩起事故傷者送醫均無生命危險。

該段事故畫面今天被放上網路，只見修車廠傷者被曾男撞飛倒地，網友痛斥曾男肇逃，「這樣開車根本在殺人！」

警方獲報後立即展開追查，約於同日下午4時許，在杉林區山仙路查獲曾男到案，曾男身上散發濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.69毫克，依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康