嘉市警局舉辦登高賽暨親子共讀活動 落實防制兒少性剝削觀念

為落實拒絕數位性別暴力及防制兒少性剝削正確觀念，嘉義市警察局昨天舉辦登高賽暨親子共讀活動，透過系統性教育宣導與多元互動課程，強化兒童自我保護意識，並促進家長及社區對相關議題的重視。局長陳明志表示，婦幼與兒少安全不能等到傷害發生後才來補救，應從小建立正確觀念，讓孩子清楚知道遇到問題該向誰求助，才能真正降低數位性別暴力與性剝削的風險。

近年「創意私房」案件爆發後，性影像遭散布的年齡有下降趨勢，嚴重侵害兒少性自主權。市警局公私協力規劃跨域合作，開發小朋友「2+1的能力」（體力、腦力、美力），練出自我保護力。活動由霹靂小組攻堅演練揭幕，吸引15組30名親子家庭參與。現場將警察局變身為登高賽場，小朋友透過競速登高與闖關體驗，建立遵守規則與強健身體的觀念。

靜態課程則選讀「紅線奇蹟」繪本，引導親子認識數位世界的身體界線。此外，現場也針對牙弓狹窄對兒童發育的影響進行說明，並教導正確潔膚方式，培養良好衛生習慣。活動結束後，每名全程參與的小朋友都獲得完賽證書與結訓證書。

陳明志表示，婦幼安全保護是長期工作，未來將持續結合社區與民間資源，讓新的一年從「嘉平安 幸福+1」開始，實踐安心安全的嘉義市。