高雄1週2起一氧化碳中毒 消防局提醒熱水器安裝五要

中央社／ 高雄12日電

高雄上週發生2起一氧化碳中毒事故，造成8人送醫治療。高市消防局提醒，常見原因為燃氣熱水器安裝不當，民眾應依環境通風條件，選擇正確型式熱水器，注意安裝「五要」原則。

高雄市政府消防局危險物品管理科今天發布新聞稿說明，近日天冷，高雄上週發生2起一氧化碳中毒事故，研判是因將屋外式熱水器安裝於室內或通風不良陽台，總計造成8人出現頭暈不適等症狀，送醫治療，而去年同期則未發生類似事故。

消防局表示，依消防署統計資料，民國109年至113年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，約有79.51%在12月、1月及2月等氣溫較低月份發生；民眾常因燃氣熱水器安裝不當，使用時未保持環境通風，增加一氧化碳中毒風險。

消防局說明，常見居家一氧化碳中毒原因，主要是燃氣熱水器安裝不當，如將屋外式熱水器安裝於室內，或通風不良場所；或屋內式熱水器未正確裝設排氣管；另外，常見民眾將屋外式熱水器裝設於陽台，卻加裝窗戶或陽台堆積雜物、晾曬衣物等，造成空氣不易流通，同樣存在一氧化碳風險。

消防局提醒，民眾應注意選用貼有CNS檢驗合格標示熱水器，依通風條件選擇正確型式熱水器，由合格承裝業技術士安裝，定期檢修或汰換熱水器等，遵循「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」、「要保持通風」五要原則。

消防局呼籲，民眾若使用燃氣熱水器或爐具時，出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐等症狀，應警覺可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，打開門窗通風，並離開現場前往室外，身體不適時應撥打「119」求助。

熱水器 一氧化碳中毒 燃氣

相關新聞

工人進入涵管施工疑吸硫化氫癱軟 老闆下去救也昏迷

鐘姓男子進入涵管施作支撐工程時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人時，鐘男無呼吸心跳，送醫急...

網路號召封路競速還供專用機車 新北車行老闆遭逮還搜出毒品

新北市交大警方去年10月獲報五股區新五路有競速情形，警方調閱監視器蒐證後調查，6日兵分多路至蘆洲區、三重區的宮廟、機車行...

無視汙染停工禁令照常開工 蘆洲混凝土工廠負責人、廠長遭訴

新北市蘆洲區一間混凝土工廠，2023年8月間遭新北市環保局稽查發現，未依法取得固定汙染源設置操作及廢汙水貯留2種許可，便...

DNA技術翻轉17年前舊案 花蓮警方讓無名骨骸落葉歸根

花蓮一名鄧姓男子17年前失蹤，隔年警方在萬榮鄉尋獲一具骨骸，因當時DNA技術受限未能確認身分而成為無名屍。隨著科技進步，...

跨越高屏溪亂丟垃圾…男載廢菜渣5分鐘倒27籃 環保局重罰

杜絕隨意丟垃圾，屏東縣環保局2024年1月起結合科技執法，架設移動式與固定式監視器100台，監控違規取締，以重點取締範圍...

北市公寓藏德州撲克賭場 警查獲場主、荷官、賭客共9人

陳姓男子在台北市某公寓租屋經營德州撲克賭場，僱用陳姓女子當荷官，透過LINE招攬賭客，警方搜索查獲陳男、陳女及7名賭客，...

