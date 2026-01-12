快訊

川普深夜P圖發假維基百科照！自封「委內瑞拉代理總統」

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

聽新聞
0:00 / 0:00

工人進入涵管施工疑吸硫化氫癱軟 老闆下去救也昏迷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

鐘姓男子進入涵管施作支撐工程時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人時，鐘男無呼吸心跳，送醫急救後恢復生命跡象；周男意識不清，送醫後暫時脫離險境。發生疑似工安事件，新北市勞動檢查處已啟動調查作業。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1時37分，接獲工地楊姓男子來電報案，指有2人在溫泉涵管內昏倒，無力自行救援。

消防局出動第6大隊金山中隊和金山、石門、萬里及秀峰分隊，共13車36人前往現場，在涵洞洞口測得硫化氫數值為70ppm，遠超過安全標準。消防人員架梯並著防護裝備進入涵洞，約20分鐘後救出40多歲鐘男和50多歲周男。

鐘男被救出時無呼吸心跳，消防人員急救並送往台大金山分院，醫護急救後恢復呼吸心跳。周男有呼吸、心跳，但意識不清，送往基隆長庚醫院急救。

事故地點是金山一處農莊業者，雇用周男帶領員工在排水涵洞施作鐵架牆壁支撐工程，疑涵同有硫化氣體，且通風不良，鐘姓男子施工時，疑吸入過多硫化氫，癱坐在涵底部，周姓業者發現後下去救援，也暈倒在涵洞內，最後都由消防人員救出送醫。

鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝
鐘姓男子在新北市金山區一處農場的涵管施工時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人，送醫後暫時脫離險境。記者邱瑞杰／翻攝

涵洞 心跳

延伸閱讀

台中沙鹿北勢東路10公尺紅線引質疑 中市府：有地下式消防栓

戒指卡小拇指腫脹3天…婦人求助消防隊 消防提醒這些狀況不能輕忽

苗栗警光山莊溺水意外...7旬遊客泡湯昏迷不治 檢警相驗釐清死因

違章、管理亂… 桃園傳統市場消防體檢 民營不合格率破五成

相關新聞

工人進入涵管施工疑吸硫化氫癱軟 老闆下去救也昏迷

鐘姓男子進入涵管施作支撐工程時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人時，鐘男無呼吸心跳，送醫急...

網路號召封路競速還供專用機車 新北車行老闆遭逮還搜出毒品

新北市交大警方去年10月獲報五股區新五路有競速情形，警方調閱監視器蒐證後調查，6日兵分多路至蘆洲區、三重區的宮廟、機車行...

無視汙染停工禁令照常開工 蘆洲混凝土工廠負責人、廠長遭訴

新北市蘆洲區一間混凝土工廠，2023年8月間遭新北市環保局稽查發現，未依法取得固定汙染源設置操作及廢汙水貯留2種許可，便...

DNA技術翻轉17年前舊案 花蓮警方讓無名骨骸落葉歸根

花蓮一名鄧姓男子17年前失蹤，隔年警方在萬榮鄉尋獲一具骨骸，因當時DNA技術受限未能確認身分而成為無名屍。隨著科技進步，...

跨越高屏溪亂丟垃圾…男載廢菜渣5分鐘倒27籃 環保局重罰

杜絕隨意丟垃圾，屏東縣環保局2024年1月起結合科技執法，架設移動式與固定式監視器100台，監控違規取締，以重點取締範圍...

北市公寓藏德州撲克賭場 警查獲場主、荷官、賭客共9人

陳姓男子在台北市某公寓租屋經營德州撲克賭場，僱用陳姓女子當荷官，透過LINE招攬賭客，警方搜索查獲陳男、陳女及7名賭客，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。