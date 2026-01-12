聽新聞
工人進入涵管施工疑吸硫化氫癱軟 老闆下去救也昏迷
鐘姓男子進入涵管施作支撐工程時，疑吸入硫化氫癱坐在地，周姓業者進入救援也昏厥。消防人員救出兩人時，鐘男無呼吸心跳，送醫急救後恢復生命跡象；周男意識不清，送醫後暫時脫離險境。發生疑似工安事件，新北市勞動檢查處已啟動調查作業。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1時37分，接獲工地楊姓男子來電報案，指有2人在溫泉涵管內昏倒，無力自行救援。
消防局出動第6大隊金山中隊和金山、石門、萬里及秀峰分隊，共13車36人前往現場，在涵洞洞口測得硫化氫數值為70ppm，遠超過安全標準。消防人員架梯並著防護裝備進入涵洞，約20分鐘後救出40多歲鐘男和50多歲周男。
鐘男被救出時無呼吸心跳，消防人員急救並送往台大金山分院，醫護急救後恢復呼吸心跳。周男有呼吸、心跳，但意識不清，送往基隆長庚醫院急救。
事故地點是金山一處農莊業者，雇用周男帶領員工在排水涵洞施作鐵架牆壁支撐工程，疑涵同有硫化氣體，且通風不良，鐘姓男子施工時，疑吸入過多硫化氫，癱坐在涵底部，周姓業者發現後下去救援，也暈倒在涵洞內，最後都由消防人員救出送醫。
