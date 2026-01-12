無視汙染停工禁令照常開工 蘆洲混凝土工廠負責人、廠長遭訴

新北市蘆洲區一間混凝土工廠，2023年8月間遭新北市環保局稽查發現，未依法取得固定汙染源設置操作及廢汙水貯留2種許可，便逕行從事混凝土拌合作業，卻無視於環保局要求立即停工的裁處書照常持續開工，而再度被查獲，新北地檢署依違反水汙染防治法、空氣汙染防制法不遵行停工命令罪，將工廠陳姓負責人及李姓廠長起訴。

檢警調查，該工廠從事預拌混凝土製造，且總設計拌合量在每日50立方公尺以上，屬環境部公告第二批第二類應申請設置、變更及操作許可的固定汙染源場所。但該工廠卻未取得固定汙染源設置操作許可及廢汙水貯留許可文件。