無視汙染停工禁令照常開工 蘆洲混凝土工廠負責人、廠長遭訴
新北市蘆洲區一間混凝土工廠，2023年8月間遭新北市環保局稽查發現，未依法取得固定汙染源設置操作及廢汙水貯留2種許可，便逕行從事混凝土拌合作業，卻無視於環保局要求立即停工的裁處書照常持續開工，而再度被查獲，新北地檢署依違反水汙染防治法、空氣汙染防制法不遵行停工命令罪，將工廠陳姓負責人及李姓廠長起訴。
檢警調查，該工廠從事預拌混凝土製造，且總設計拌合量在每日50立方公尺以上，屬環境部公告第二批第二類應申請設置、變更及操作許可的固定汙染源場所。但該工廠卻未取得固定汙染源設置操作許可及廢汙水貯留許可文件。
2023年8月12日，新北市環保局人員經現場稽查發現此事，於是在同年11月15、16日，分別開出水汙法及空汙法裁處書，命令該工廠自裁處書送達日起立即停工，但陳、李2人無視禁令持續開工，直到去年1月14日、2月26日緩保局再次前往稽查，發現仍未停工，因此將2人依公司負責人及現場負責人身分移送法辦。
