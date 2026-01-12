網路號召封路競速還供專用機車 新北車行老闆遭逮還搜出毒品

新北市交大警方去年10月獲報五股區新五路有競速情形，警方調閱監視器蒐證後調查，6日兵分多路至蘆洲區、三重區的宮廟、機車行查緝，逮捕車行老闆26歲楊姓主嫌等4人，查扣2輛競速用的改裝機車及K他命，詢後依公共危險、毒品罪嫌送辦。

據了解，擔任改裝車行負責人的26歲楊姓男子，去年多次在LINE群號召競速，並提供專用的改裝機車作為競速之用。去年10月30日凌晨楊男再度號召李男等3人至新北市五股區新五路，囂張封路競速還逆向行駛。

新北市交大警方獲報經長期蒐證，鎖定26歲楊男涉嫌，本月6日至蘆洲區、三重區、台北市等地宮廟、車行查緝，逮捕楊男及3名李姓競速車手，並查扣2部專供競速用的改裝機車及K他命毒品。警方對楊男實施毒品唾液快篩後發現呈陽性反應，詢後將楊男等4人依公共危險、毒品等罪嫌送辦，楊男涉嫌毒駕部分另行分案偵辦。警方也將持續追查其他涉案的改裝車行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885