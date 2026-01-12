DNA技術翻轉17年前舊案 花蓮警方讓無名骨骸落葉歸根

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名鄧姓男子17年前失蹤，隔年警方在萬榮鄉尋獲一具骨骸，因當時DNA技術受限未能確認身分而成為無名屍。隨著科技進步，警方重啟調查，遠赴百里外找到姪孫完成比對，讓鄧男終於落葉歸根。

花蓮縣警察局指出，2008年7月，當時65歲、患有智能與語言障礙的鄧姓男子獨自離家後失聯，鄧男未婚、父母已故，僅由外甥張先生四處奔走協尋。隔年警方在萬榮鄉紅葉村公墓附近發現一具骨骸，地點與失蹤地有地緣關係，但當時僅能採集姊姊與外甥檢體DNA比對，因親緣關係較遠無法確認身分，案件最終以身分不詳結案，成為家屬多年的遺憾。

案件原已塵封，直到2025年9月，萬榮鄉戶政事務所在人口清查時，發現鄧男多年無健保使用紀錄，存歿狀態存疑，函請警方協查。縣警局副局長高麗姬憑藉鑑識專業，研判早年短串聯重複序列（STR）鑑定對遠親比對有限，現今已可透過基因定序與男系親屬比對突破瓶頸，指示重啟調查。

警方成立專案小組展開族譜溯源，由於鄧男無子女，只能從旁系血親追查，清查範圍擴及六親等，名單多達133人，親屬分散於全台各地。專案人員透過電話與實地訪查逐一釐清關係，最終鎖定8名男系親屬作為比對關鍵。

刑警大隊與鑑識人員去年12月中旬跨縣市前往台東縣海端鄉偏遠部落，找到鄧男的姪孫余先生，對警方多年來不放棄的努力深受感動，立即配合採集檢體。檢體送交法務部法醫研究所鑑定後，於去年12月底確認高度吻合，證實萬榮鄉的無名骨骸正是失蹤多年的鄧男。

警察局長陳百祿肯定專案團隊運用科技與耐心，完成讓亡者歸家的使命；隨著鑑識科技進步，過去難以確認的案件已有新契機，呼籲民眾若家中有失蹤親人，可向警方申請DNA採樣。

花蓮一名鄧姓男子17年前失蹤，隔年警方在萬榮鄉尋獲一具骨骸，因當時DNA技術受限未能確認身分而成為無名屍。隨著科技進步，警方重啟調查，遠赴百里外找到姪孫完成比對，讓鄧男落葉歸根。圖／花蓮縣警局提供
