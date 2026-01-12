苗栗頭份槍擊案警方起出槍彈並帶回2人調查 疑喝酒嫌隙開槍洩憤

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市下公園今天清晨5點左右發生槍擊案件，案發後警方於犯案轎車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發，現場2名傷者就醫後已無生命危險，全案警方已鎖定犯嫌，並帶回26歲林姓關係人及葉姓車主到案說明，擴大偵辦中。

警方初步調查，雙方疑因喝酒產生嫌隙相約談判，之後開車追逐並當街攔車開槍洩憤，一方駕駛黑色馬自達休旅車當街橫停路中攔停對方轎車，車上後座下來一名男子持槍朝對方轎車連開數槍，分別擊中車頭及車門，經採證當時至少開出6槍。另馬自達休旅車前擋及副駕駛座車窗則有明顯被敲擊破損痕跡。

轎車駕駛黎姓男子(23歲)疑腳部中彈，自己前往附近的為恭醫院就醫，同車另名李姓男子(29歲)則由友人開車搭載到新竹台大醫院治療，2名傷者就醫後均已無大礙。

為恭醫院指出，今晨6點左右，一名23歲黎姓男性自行步行進入院內急診室就醫，他稱說稍早遭不明人士疑似以槍械射擊，造成右足踝部位受傷。經急診醫師初步評估，患者為右腳足部（趾除外）有開放性傷口，合併撕裂傷情形，目前生命徵象穩定，暫未發現相關併發症；影像檢查顯示傷口內疑有異物，已安排後續手術治療，並持續密切觀察中。

警方表示，全案已報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，並不排除任何原因，持續追查槍枝來源、釐清犯罪原因、追查其他在場涉嫌人，並全力查緝涉案車輛及相關嫌犯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頭份市下公園今天清晨5點左右發生當街攔車的槍擊案件，現場有2人受傷，目前警方正全力緝凶中。圖／警方提供
頭份市下公園今天清晨5點左右發生當街攔車的槍擊案件，現場有2人受傷，目前警方正全力緝凶中。圖／警方提供
警方於犯案轎車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發，將持續追查槍枝來源。圖／警方提供
警方於犯案轎車後車廂查獲改造手槍1支、子彈共11發，將持續追查槍枝來源。圖／警方提供
黑色馬自達當街橫停攔車後，也疑遭對方持硬物朝前擋及副駕駛座車窗敲破。圖／警方提供
黑色馬自達當街橫停攔車後，也疑遭對方持硬物朝前擋及副駕駛座車窗敲破。圖／警方提供

