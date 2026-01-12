不滿女友與好友走太近 綠帽男砸破好友車窗玻璃洩憤

41歲陳姓計程車司機前晚至新北市新莊1處停車場取車時，發現左後車窗玻璃遭敲破。警方調閱監視器後鎖定39歲詹男涉嫌，昨（11日）晚至桃園市將詹男帶回。詹男供稱因陳男與他女友走太近，雙方發生爭執才會砸車洩憤，詢後被依毀損罪嫌送辦。

據了解，陳姓運將計程車停放在新莊區三泰路1處停車場近1周，前天（10日）晚間9時許前往取車時，發現左後車窗遭砸破立即報警。新莊警獲報調閱監視器展開追查，發現6日晚間曾有1輛車開至這處停車場不久後就離去，鎖定開車的39歲詹男涉嫌。