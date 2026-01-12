不滿女友與好友走太近 綠帽男砸破好友車窗玻璃洩憤

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

41歲陳姓計程車司機前晚至新北市新莊1處停車場取車時，發現左後車窗玻璃遭敲破。警方調閱監視器後鎖定39歲詹男涉嫌，昨（11日）晚至桃園市將詹男帶回。詹男供稱因陳男與他女友走太近，雙方發生爭執才會砸車洩憤，詢後被依毀損罪嫌送辦。

據了解，陳姓運將計程車停放在新莊區三泰路1處停車場近1周，前天（10日）晚間9時許前往取車時，發現左後車窗遭砸破立即報警。新莊警獲報調閱監視器展開追查，發現6日晚間曾有1輛車開至這處停車場不久後就離去，鎖定開車的39歲詹男涉嫌。

警方昨天晚間循線至詹男位於桃園市住處將他帶回偵訊，詹男警詢時供稱與陳男為認識許久朋友，但近期發現自己女友與陳男走很近，懷疑自己被戴綠帽，與陳男發生爭執，因知道陳男平時停車位置，才會去砸破車窗洩憤。警方詢後將詹男依毀損罪嫌送辦。

陳姓男子將計程車停在新莊區三泰路這處停車場。記者黃子騰／翻攝
陳姓男子將計程車停在新莊區三泰路這處停車場。記者黃子騰／翻攝
詹男開車至停車場破壞陳男車窗玻璃。記者黃子騰／翻攝
詹男開車至停車場破壞陳男車窗玻璃。記者黃子騰／翻攝
陳男的計程車左後車窗玻璃遭砸破。記者黃子騰／翻攝
陳男的計程車左後車窗玻璃遭砸破。記者黃子騰／翻攝

