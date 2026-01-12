北市公寓藏德州撲克賭場 警查獲場主、荷官、賭客共9人
陳姓男子在台北市某公寓租屋經營德州撲克賭場，僱用陳姓女子當荷官，透過LINE招攬賭客，警方搜索查獲陳男、陳女及7名賭客，查扣賭資9萬多元，將陳男、陳女依賭博罪移送，賭客依社會秩序維護法裁處。
警方調查，41歲陳姓男子以每月10萬元承租北市大安區瑞安街某公寓1樓及地下室，以每小時800元聘請41歲陳姓女子當荷官，上月起經營德州撲克賭場，透過LINE群組拉賭客。
該處是安靜巷道卻出入複雜，大安警分局瑞安街派出所接獲情資，本月5日前往搜索，查獲陳男、陳女及7名賭客，賭客多是中年上班族。
警方查扣賭資9萬6100元、賭客籌碼12萬500元、抽頭籌碼4900元、德州撲克桌1張及賭具一批，詢後分別將9人移送及裁處。
