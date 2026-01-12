德州撲克賭場藏身北市民宅 大安警跟蒐逮獲9人

非法牟利的德州撲克賭場，藏身台北市大安區一處民宅，警方近日掌握情資追查蒐證；上週見時機成熟前往查緝，當場查獲場主陳男、荷官陳女及7名賭客，均依法送辦。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下瑞安街派出所日前掌握情資，發現轄內一處民宅疑似暗中經營德州撲克賭場，便會同相關單位共組專案小組積極蒐證。

經連日追查，專案小組查知賭場場主41歲陳男於去年底租用民宅，並僱用荷官41歲陳女從事營利性德州撲克賭博行為，非法牟利。

專案小組見時機成熟，由瑞安街派出所長陳春玄於5日率員前往查緝，一舉破獲陳男、陳女，以及7名賭客於現場聚眾賭博。

現場共計查扣賭資新台幣9萬6100元、賭客籌碼面額12萬500元、抽頭籌碼4900元、德州撲克桌1張及相關賭具一批等不法事證。

全案詢後，陳男與陳女都坦承犯行，依涉刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，其餘7名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。