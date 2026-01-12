快訊

影／汽機車交岔撞畫面驚悚！騎士彈飛轉數圈重摔 汽車栽水溝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉幸福路與武罕路發生汽機車在路口交岔撞，雙方都沒有減速，騎士遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷，汽車撞上機車衝過路口煞不住，失控栽入水溝，駕駛受傷送醫，肇事原因正由警方調查中。

當時還有另一輛機車行至路口，看到驚悚車禍畫面，連人帶車嚇到「倒退嚕」。警方調查，昨天上午將近10時，25歲賴姓男子駕駛自小客車沿武罕一路由砂港方向往冬山河方向直行，與39歲賴姓騎士沿幸福五路由冬山方向往羅東方向直行，雙方行經路口發生碰撞都受傷。

監視器畫面，藍色轎車直行通過路口，直接往機車的右側撞了上去，騎士原本有閃避動作，但瞬間避不開遭撞彈飛，巨大的衝擊力道，車輛一時間沒有辦法馬上停下，推擠機車繼續向前衝；汽車和機車掉進一旁水溝，車輛擋風玻璃全碎、車殼碎片掉一地，路旁還有騎士掉落的鞋子，撞擊力道非常大。

這起事故造成機車騎士肺部、腹部出血，汽車駕駛則有胸背部挫傷，雙雙送醫，無生命危險。羅東分局呼籲駕駛人應遵守標誌、標線行駛，行經設有閃光號誌路口時，「閃光紅燈」應停車再開、「閃光黃燈」應減速接近，切勿搶快違規駕駛，應隨時注意車前狀況，確保安全。

機車騎士遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷。圖／警方提供
機車騎士遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷。圖／警方提供
機車騎士遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷。圖／警方提供
機車騎士遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷。圖／警方提供
汽機車在路口撞擊車禍後都掉入路旁水溝，騎士肺及腹部出血重傷，駕駛也受傷送醫。圖／警方提供
汽機車在路口撞擊車禍後都掉入路旁水溝，騎士肺及腹部出血重傷，駕駛也受傷送醫。圖／警方提供
機車騎士閃不過，遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷。圖／警方提供
機車騎士閃不過，遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺及腹部出血重傷。圖／警方提供

