基隆百歲人瑞等車倒地命危 休假消防員及時CPR救回
高齡百歲張姓男子，昨天上午10時許，在基隆市二信循環站等車時，突倒地失生命徵象，休假中百福消防分隊小隊長李岳錡見狀，上前實施心肺復甦術，漸讓張男恢復自主呼吸心跳。
基隆市消防局今天表示，李岳錡確認患者無呼吸、無脈搏後，立即施行心肺復甦術（CPR），以標準節奏持續胸外按壓，經過約1至2個按壓循環後，患者逐漸恢復自主心跳與呼吸，並對疼痛刺激出現反應，成功建立自主循環。
搶救過程中，李岳錡妻子同步撥打119報案，並依照勤務指揮中心指示開啟手機擴音，配合線上指導協助現場心肺復甦術持續進行，確保救援不中斷；救護車抵達後由救護人員接手處置，經緊急送醫後患者已恢復意識，生命徵象穩定。
基隆市消防局長游家懿表示，冬季氣溫偏低，心血管疾病發作風險增加，民眾若能及早辨識患者失去生命徵象，勇敢實施心肺復甦術，並配合使用「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），可大幅提升存活率。
