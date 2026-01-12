中壢翁忘車停哪苦尋4小時 警調監視器神助攻找回

員警陪同游姓老翁前往尋找，終於讓其找回機車。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名67歲游姓老翁，日前將機車停在環中東路二段附近，過了4天後卻忘記自己停在哪裡，在寒冬裡苦尋4小時未果，晚間21時許只好向中壢警分局員警求助，警方隨即調閱監視器確認大致位置，並陪同游姓老翁前往，終於讓其找回機車。

游翁在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支又十分無助，只好向警方請求協助。圖：讀者提供

自強派出所說明，日前晚間接獲游翁報案表示，自己在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支又十分無助，只好向警方請求協助。當時正在所內備勤的警員張智淇、黃茂睿見狀，立即上前關懷協助，經詢問了解，他因年紀漸長，已忘記自己上次騎乘機車的確切時間，也完全想不起車輛停放位置。

員警隨即協助調閱沿線監視器畫面，發現游翁最後一次騎乘機車是在4天前，最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，警方隨即陪同游翁前往現場逐一確認，最終順利找回機車。見到失而復得的愛車，游翁頻頻向員警道謝，感激警方的熱心與耐心協助。

中壢分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」的服務精神，主動關懷並協助有需要的民眾，提醒民眾可在機車上加裝定位設備，或手機拍照記錄停放位置；若遇到困難，也可隨時向警方求助，警方一定會盡力協助，守護民眾的安穩日常。

