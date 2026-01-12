快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

中壢翁忘車停哪苦尋4小時 警調監視器神助攻找回

桃園電子報／ 桃園電子報

123486468 3 scaled
員警陪同游姓老翁前往尋找，終於讓其找回機車。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名67歲游姓老翁，日前將機車停在環中東路二段附近，過了4天後卻忘記自己停在哪裡，在寒冬裡苦尋4小時未果，晚間21時許只好向中壢警分局員警求助，警方隨即調閱監視器確認大致位置，並陪同游姓老翁前往，終於讓其找回機車。

123486468 1 scaled
游翁在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支又十分無助，只好向警方請求協助。圖：讀者提供

自強派出所說明，日前晚間接獲游翁報案表示，自己在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支又十分無助，只好向警方請求協助。當時正在所內備勤的警員張智淇、黃茂睿見狀，立即上前關懷協助，經詢問了解，他因年紀漸長，已忘記自己上次騎乘機車的確切時間，也完全想不起車輛停放位置。

員警隨即協助調閱沿線監視器畫面，發現游翁最後一次騎乘機車是在4天前，最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，警方隨即陪同游翁前往現場逐一確認，最終順利找回機車。見到失而復得的愛車，游翁頻頻向員警道謝，感激警方的熱心與耐心協助。

中壢分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」的服務精神，主動關懷並協助有需要的民眾，提醒民眾可在機車上加裝定位設備，或手機拍照記錄停放位置；若遇到困難，也可隨時向警方求助，警方一定會盡力協助，守護民眾的安穩日常。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢翁忘車停哪苦尋4小時 警調監視器神助攻找回

延伸閱讀：

  1. 廖恆裕陞任桃園警察局長 8/1辦理交接
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

中壢 監視器 桃園

延伸閱讀

23歲天才女導演墜樓亡！監視器錄到詭異對談　2友人涉重嫌被捕

中壢修車廠深夜驚魂！國道事故車未發動離奇自燃 整輛燒成廢鐵

解決通勤惡夢 中壢南園二路延伸案最快2029年完工

TPBL／雲豹首度前進中壢主場就贏球 兩隊球員教練反應兩極

相關新聞

影／汽機車交岔撞畫面驚悚！騎士彈飛轉數圈重摔 汽車栽水溝

宜蘭冬山鄉幸福路與武罕路發生汽機車在路口交岔撞，雙方都沒有減速，騎士遭重撞彈飛，從汽車前方翻轉數圈到車後重摔落地，造成肺...

北市公寓藏德州撲克賭場 警查獲場主、荷官、賭客共9人

陳姓男子在台北市某公寓租屋經營德州撲克賭場，僱用陳姓女子當荷官，透過LINE招攬賭客，警方搜索查獲陳男、陳女及7名賭客，...

不滿女友與好友走太近 綠帽男砸破好友車窗玻璃洩憤

41歲陳姓計程車司機前晚至新北市新莊1處停車場取車時，發現左後車窗玻璃遭敲破。警方調閱監視器後鎖定39歲詹男涉嫌，昨（1...

大浪打上岸！水湳洞2釣客落海 穿救生衣泡冰冷海水待援…1人疑失溫

陳姓和劉姓男子今天在新北市瑞瑞芳區水湳洞海岸磯釣時，被海浪沖擊跌倒後掉落海中，其他釣友報案求援。兩人有穿救生衣在海中待援...

高雄行人斑馬線遭左轉小黃撞傷畫面曝 司機半月薪水沒了恐飯碗不保

高市呂姓男子昨深夜近零時許走在鳳林三路與山頂路口斑馬線路中央，陳姓男子駕計程車突左轉，擦撞呂男身軀，幸陳及時煞停，陳僅腳...

富邦高雄凹子底工地「飛出大型金屬板」 砸中機車遭勒令停工

高雄市知名開發建案「富邦凹子底」大樓工地昨日發生意外，工地疑似在假日施工，內部竟飛出一大片金屬板砸中路旁機車，甚至險些砸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。