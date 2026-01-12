快訊

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮鄧男17年前失聯，隔年警方在萬榮鄉紅葉村尋獲1具骨骸，經其姊等的檢體進行DNA比對不吻合，以身分不詳結案；科技進步，警方重啟調查，百里外找到姪孫，助無名屍落葉歸根。

花蓮縣警察局表示，民國97年7月一名患有智語能障礙的鄧姓男子（當時65歲），在一個平凡的日子裡走出家門後，便再也沒有回家。鄧男孑然一身，未婚且父母已歿，失蹤後僅由其外甥張先生四處奔走尋找。

儘管隔年警方於萬榮鄉紅葉村公墓附近尋獲一具骨骸，且地點與失蹤地具有高度地緣關係，警方採集鄧男姊姊與外甥的檢體進行DNA比對，卻因親緣關係較遠，鑑定結果無法精準吻合，這具無名屍只能以「身分不詳」結案。

這份無法確認的懸念，如同斷了線的風箏，成為鄧家家屬心中的遺憾與牽掛。

原以為這樁舊案隨著卷宗泛黃而石沉大海，沒想到在114年9月出現轉機，花蓮縣萬榮鄉戶政事務所在辦理人口清查時，發現已高齡82歲的鄧男竟長年無健保卡使用紀錄，存歿狀態存疑。

這紙尋常的公文函請警方協查，卻觸發花蓮縣警察局高層的敏銳神經。副局長高麗姬憑藉昔日擔任鑑識中心主任的專業經驗，敏銳地察覺到過往的DNA鑑定技術多以短串聯重複序列（STR）為主，對於遠親比對有其侷限；然而現今的科學技術已能進行更深層的基因定序與男系親屬比對。隨即指示重啟舊案調查，展開跨單位專案清查。

這不僅是一場科學的挑戰，更是一場體力與耐心的馬拉松，警方成立專案小組開始艱辛的族譜溯源工作。

由於鄧男無子女，尋找檢體的過程異常艱辛，從鄧男的旁系血親逐一梳理，清查範圍擴及至「六親等」，這份清查名單最後多達133人，且這些親屬早已開枝散葉，散居在台北、桃園、高雄及台東等地。

專案小組成員不辭辛勞，透過電話聯繫、實地走訪，一一過濾這些親屬的現況。其中，許多遠親甚至早已不記得有鄧男這位「舅公」或「叔公」，必須耐心地解釋案情，喚起家屬的記憶。

經過專業篩選，警方鎖定關鍵的「男系親屬」共8人，因為男系血緣中的Y染色體遺傳相對穩定，最能突破當年的鑑定困境。

刑事警察大隊與鑑識科人員展開跨縣市的奔波，去年12月中旬終於在台東縣海端鄉的一處偏遠部落，尋獲鄧男的姪孫余先生，在聽聞警方為了17年前的一樁失蹤案奔波百里，深受感動，立即配合進行口腔棉棒採樣。

這份得來不易的檢體，隨即被送往法務部法醫研究所進行DNA比對鑑定。

114年12月底，鑑定報告傳回花蓮縣警局，比對結果顯示高度吻合，確認當年在萬榮鄉發現的無名屍，正是失蹤長達17年的鄧男。那一刻，專案小組辦公室內響起了掌聲，長達6000多個日子的等待，終於換來一個確鑿的答案。

花蓮縣警察局長陳百祿對專案小組的辛勞給予高度肯定，認為此案主動運用現代科技助其「落葉歸根」，對於提升警察專業形象與溫暖服務具有深遠意義；也呼籲民眾，家人的失蹤是家屬心中永遠的痛，但隨著鑑識科學日新月異，許多過去「不可能」的比對，現在已成為「可能」，家中若有失蹤多年的親人，可向各警察機關申請DNA採樣。

