A柱擋視線？龜山小客車左轉撞飛7旬婦 驚險畫面曝
桃園市龜山區昨(11)日上午9時40分許發生一起行人遭撞事故。一名52歲徐姓男子駕駛自小客車行經光峰路左轉忠義路時，疑似受到車輛A柱遮蔽視線，未注意正走在行人穿越道上的73歲郭姓女子，不慎將其撞飛倒地造成擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，詳細肇事原因尚待進一步釐清。
昨日徐男駕駛自小客車由光峰路左轉忠義路往林口方向，疑似A柱影響，未注意走在行人穿越道上的郭女，將其擦撞倒地腿部、身體挫傷，警消到場將傷者送醫治，無生命危險。
警方表示，警方獲報對徐男進行酒測，其酒測值為0。同時呼籲駕駛人轉彎應注意前方狀況，避免類似情形發生，危害其他用路人安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：A柱擋視線？龜山小客車左轉撞飛7旬婦 驚險畫面曝
