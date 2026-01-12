聽新聞
富邦高雄凹子底工地「飛出大型金屬板」 砸中機車遭勒令停工
高雄市知名開發建案「富邦凹子底」大樓工地昨日發生意外，工地疑似在假日施工，內部竟飛出一大片金屬板砸中路旁機車，甚至險些砸到路人，高雄市工務局勘查後，確認為承造人缺失並勒令停工，將依建築法開罰9萬元罰鍰。
一名高雄民眾昨日在博愛路目睹富邦大樓工地飛出一塊大型金屬板，金屬板當場壓倒路邊停車格3台摩托車，甚至有名女子在牽車時「差幾秒被砸到」，後來是一旁教會人員出面協助，民眾將事件公開在社群threads上，引發討論。市議員李雅靜留言表示，已立即通報市府進行調查，避免類似事件再次發生。
高雄市工務局建築管理處表示，左營區博愛二路一百號旁前機車位因工地鐵板飛落致砸毀損壞，市府獲知後已委請土木技師公會派員前往勘查，現場會同起、承造人確認災害原因，已責令承造人改善缺失並勒令停工，將依違反建築法89條處承造人9萬元罰鍰並勒令停工。
建管處表示，本案已違反建築法第63 條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，已責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善，積極與車輛所有權人協調賠償修繕事宜。
富邦凹仔底開發案是富邦人壽興建中的摩天大樓，基地原為舊龍華國小 ，土地面積約11636坪，將是融合商場、旅館、辦公室及水族館的商業綜合體，建築設計由三菱地所設計負責，是地下6層、地上47層的建築物。水族館由三地集團旗下的南仁湖企業經營，是高雄第三高樓，商場由漢神百貨進駐，成為高雄市第三間漢神百貨購物中心。內部也會打造南台灣唯一符合國際標準的滑冰場，可舉辦國際冰上曲棍球賽事。全棟預計2028年完工開幕。
