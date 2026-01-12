高雄市知名開發建案「富邦凹子底」大樓工地昨日發生意外，工地疑似在假日施工，內部竟飛出一大片金屬板砸中路旁機車，甚至險些砸到路人，高雄市工務局勘查後，確認為承造人缺失並勒令停工，將依建築法開罰9萬元罰鍰。

一名高雄民眾昨日在博愛路目睹富邦大樓工地飛出一塊大型金屬板，金屬板當場壓倒路邊停車格3台摩托車，甚至有名女子在牽車時「差幾秒被砸到」，後來是一旁教會人員出面協助，民眾將事件公開在社群threads上，引發討論。市議員李雅靜留言表示，已立即通報市府進行調查，避免類似事件再次發生。

高雄市工務局建築管理處表示，左營區博愛二路一百號旁前機車位因工地鐵板飛落致砸毀損壞，市府獲知後已委請土木技師公會派員前往勘查，現場會同起、承造人確認災害原因，已責令承造人改善缺失並勒令停工，將依違反建築法89條處承造人9萬元罰鍰並勒令停工。

建管處表示，本案已違反建築法第63 條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，已責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善，積極與車輛所有權人協調賠償修繕事宜。