戒指卡小拇指腫脹3天…婦人求助消防隊 消防提醒這些狀況不能輕忽
屏東縣消防局南州消防分隊近日接獲一名婦人到值班台求助，右手的小拇指遭戒指卡住約3天，手指腫脹疼痛，消防隊員將卡戒手指塗抹潤滑液，再利用鉗子夾住魚線繞穿戒指，抓住魚線後旋轉慢慢向外拉動，戒指終於順勢滑出手指。
南州分隊長顏端吾說，民眾常因戒指、手鐲卡住求助消防隊，分析常見原因，交通事故摔車或跌倒後，反射伸手撐地面，造成手指或手腕骨折腫脹，戒指或手環卡住。也有小朋友戴玩具的手環或戒指拔不出來；也有的因長期戴戒指，經年累月身體變胖而卡住。
這名婦人告訴消防隊員，右手戴的戒指卡住小拇指約3天，消防隊員先安撫情緒，趕緊冷敷消腫，同步準備器材協助，消防隊員觀察，戒指已壓迫小拇指導致腫脹，由於戒指是鈦鋼合金材質，不易破壞。
消防人員根據經驗，在卡住的手指塗上滿滿潤滑液後，再利用鉗子夾住魚線繞穿戒指，接著抓住魚線，旋轉後慢慢向外拉動，戒指順勢滑出手指。
「戒指或手鐲卡住，千萬不要用蠻力硬拉硬扯！」顏端吾說，可能會破皮流血引發感染，或越卡越緊，手指或手腕腫脹惡化，反而更難取出，甚至造成肢體組織缺血壞死，最嚴重恐有截肢風險，若遇無法摘取情況，尋求專業單位協助。
