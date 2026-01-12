快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

保護令非防護罩 提高警覺降風險

聯合報／ 記者周嘉茹余采瀅／連線報導

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確實具法律效力，但仍需搭配受害者警覺與周遭支持系統，才能降低風險。

靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授蔡盈修指出，家暴保護令依案件狀況有不同效力與執行範圍，包括禁止騷擾、命施暴者遠離住居一定距離等，只要保護令生效，受害者發現施暴者接近即可立即報警，法律機制確實能發揮即時嚇阻與保護功能。但他坦言，保護令並非「全天候防護罩」，若施暴者刻意躲藏或突襲，受害者仍可能陷入高度危險。

「壞人往往躲在暗處。」蔡盈修建議受害者盡量避免行蹤曝光，例如不讓施暴者掌握住處與動向，並隨時提高警覺，在住家周邊加裝監視器，防範突發狀況。由於施暴者通常熟悉受害者生活作息、工作地點與交友圈，受害者除自我防護，也可請親友或鄰里協助留意，只要發現可疑蹤跡，立即通報警方。

從法律實務來看，伯衡法律事務所所長、律師華奕超表示，政府近年家暴案件處理流程已有顯著進步，對受暴者最重要的建議就是「第一時間報警」，警方能協助受害者申請保護令與相關保護措施。

華奕超說，若受害者擔心報警後遭報復，警方可先派員到場提供短時間保護，並依職權協助聲請緊急保護令，之後再銜接申請暫時保護令或通常保護令，讓受害者持續受到法律保護。

保護令 桃園

延伸閱讀

跟騷態樣也有世代差別 青壯多用通訊騷擾、50歲以上愛盯梢尾隨

恐怖前男友不顧保護令上門 2警遇襲…長刀狠刺傷及心臟

他與妻訴訟離婚…在兒書包裝追蹤器違反保護令 法官因此理由輕判

高雄小港火警查出母子起爭執 母聲請保護令時屋內起火

相關新聞

北市貨車翻覆波及10車 他被查出酒駕...肇事原因竟是「一塊肉」

張姓男子今午駕駛貨車行經台北市士林區至善路一段時翻車，波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車，張手腳輕微擦傷，自行脫困未就醫，...

影／網紅情侶住家大門未關遭偷走手機 定位播聲嚇到竊賊丟包

IG有17萬多人追蹤的人氣網紅情侶「H&Z赫茲九乘九」，8日因新北市中和區住處大門未關，遭1名男子潛入偷走iPhone手...

女疑不滿男友劈腿載小三...跳上汽車引擎蓋人肉阻擋 男友竟急煞倒退

屏東市民生東路一家汽車旅館前今11日上午爆發感情糾紛，一名女子騎機車尾隨在一輛白色汽車後方，白色汽車行駛到汽車旅館前，女...

苗栗警光山莊溺水意外...7旬遊客泡湯昏迷不治 檢警相驗釐清死因

1名7旬男子今天下午到苗栗縣泰安鄉警光山莊大眾池泡湯，突然昏迷溺水，苗栗警消獲報先進行線上CPR指導，救護人員到場接手送...

士林貨車行進間翻覆連撞10車 確切事故原因待釐清

台北市士林區至善路一段今午3時許有一輛貨車在行駛中翻覆，波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車，警、消獲報到場處理，初步確認現...

保護令非防護罩 提高警覺降風險

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。