家暴夫丟鞭炮 違反保護令判2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

南投縣一名已婚楊姓男子因對妻子家暴，法院去年4月核發緊急保護令，明令楊男不得對妻子有家暴、騷擾、接觸或跟蹤行為，並須遠離妻子戶籍地及居所至少50公尺。不料去年5月間，楊男駕車前往妻子住居地附近丟擲鞭炮，鞭炮卻落在隔壁潘姓鄰居住家，遭認定違反保護令。

一審法院依違反保護令罪判處楊男有期徒刑2月，得易科罰金。楊男不服判決，上訴台中高分院，主張妻子當時已經未居住在該處，鄰居住家與妻子原住居所距離逾50公尺，不構成違反保護令。

不過，二審法官審酌相關事證後認為，潘姓鄰居住家與保護令所載妻子居所實際距離僅約30公尺，且違反保護令的判斷，不以被害人是否實際居住於該處為前提，楊男行為已明確違反法院命令，駁回上訴，維持原判。

判決指出，緊急保護令已明確規範楊男應遠離妻子住居所一定距離，其仍前往該處附近丟擲鞭炮，客觀上已對被害人安全造成威脅，構成違反保護令要件。

對此，彰化地檢署前檢察官、律師戴連宏說，家庭暴力防治法規定，核發時效最快的是「緊急保護令」，法院須在4小時內受理聲請。

但台灣高等檢察署前檢察官、律師林柏宏則提醒，保護令核發過程中仍可能存在短暫「空窗期」，被害人可主動尋求主管機關協助。

保護令非防護罩 提高警覺降風險

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確...

