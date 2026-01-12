快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

掌摑禁錮又縱火 女婿虐岳母被訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市蘆竹區一名61歲鄭姓男子與岳母長期不睦，竟於去年7月對高齡岳母施暴。鄭男先掌摑岳母20多下，更將岳母臥室房門釘死，朝室內縱火企圖索命，所幸妻子及時發現要求滅火，才未釀成悲劇。桃園地檢署偵結，認定鄭男行徑惡劣且具有明確殺人意圖，依殺人未遂等罪嫌起訴。

據了解，鄭姓男子在此案件發生前，警方多次接到家暴通報，但當時家屬並沒有向警方要求申請保護令，直到這次案件發生後警方已立即協助家屬申請緊急保護令，並交由地檢署裁定。

起訴書指出，鄭男去年7月21日晚間與岳母發生爭執，竟出手掌摑其臉頰20多下導致受傷。隔日中午，鄭男趁岳母在房內休息時，持鐵鎚、釘子將臥室房門釘死，剝奪其行動自由，同日下午，鄭男見岳母試圖持螺絲起子鑿孔脫困，竟然又以汽油沾濕紙張點火塞入洞口，導致臥室火勢延燒，妻見狀強烈要求，鄭男才持滅火器滅火。

對此岳母及妻子憤而報警，鄭男遭逮捕後留置於派出所時，甚至徒手毀損拘留室監視器外殼。

儘管鄭男辯稱只是想「嚇一嚇」對方，並無殺人故意，但檢方調查其通訊軟體紀錄發現，鄭男曾傳送「沒有把人燒死在裡面我還是不甘心」、「想把她幹掉了」等恐嚇訊息，足見其主觀上具有致人於死之意欲。

桃園地檢署認為，鄭男觸犯殺人未遂、放火燒燬現供人使用住宅未遂及毀損等罪嫌，屬想像競合犯，建請法院依較重的殺人未遂罪處斷；另其傷害、私行拘禁及毀損公物罪部分，則建請分論併罰，沒收作案用打火機。

岳母 女婿 家暴

延伸閱讀

恐怖女婿虐岳母！ 掌摑、禁錮房內還放火 殺人未遂起訴

跟騷態樣也有世代差別 青壯多用通訊騷擾、50歲以上愛盯梢尾隨

彰化工廠遭竊後失火 檢查陳年往事揭開小偷縱火報仇

女友已讀不回 嘉義男恐嚇縱火還傳照片檢方提公訴

相關新聞

北市貨車翻覆波及10車 他被查出酒駕...肇事原因竟是「一塊肉」

張姓男子今午駕駛貨車行經台北市士林區至善路一段時翻車，波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車，張手腳輕微擦傷，自行脫困未就醫，...

影／網紅情侶住家大門未關遭偷走手機 定位播聲嚇到竊賊丟包

IG有17萬多人追蹤的人氣網紅情侶「H&Z赫茲九乘九」，8日因新北市中和區住處大門未關，遭1名男子潛入偷走iPhone手...

女疑不滿男友劈腿載小三...跳上汽車引擎蓋人肉阻擋 男友竟急煞倒退

屏東市民生東路一家汽車旅館前今11日上午爆發感情糾紛，一名女子騎機車尾隨在一輛白色汽車後方，白色汽車行駛到汽車旅館前，女...

苗栗警光山莊溺水意外...7旬遊客泡湯昏迷不治 檢警相驗釐清死因

1名7旬男子今天下午到苗栗縣泰安鄉警光山莊大眾池泡湯，突然昏迷溺水，苗栗警消獲報先進行線上CPR指導，救護人員到場接手送...

士林貨車行進間翻覆連撞10車 確切事故原因待釐清

台北市士林區至善路一段今午3時許有一輛貨車在行駛中翻覆，波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車，警、消獲報到場處理，初步確認現...

保護令非防護罩 提高警覺降風險

桃園蘆竹區鄭男涉毆打岳母家暴案件，引發社會關注家庭暴力防制機制是否仍有漏洞。學者與法界人士從制度與實務層面建議，保護令確...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。