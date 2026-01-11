影／網紅情侶住家大門未關遭偷走手機 定位播聲嚇到竊賊丟包

IG有17萬多人追蹤的人氣網紅情侶「H&Z赫茲九乘九」，8日因新北市中和區住處大門未關，遭1名男子潛入偷走iPhone手機。2人發現後立即報警，並利用手機尋找功能定位，順利在距離住家400公尺路邊垃圾帶發現手機，警方已鎖定嫌犯特徵追緝中。

經營「H&Z赫茲九乘九」的網紅洪男在網路社群PO出影片表示，8日凌晨3時許發現放在客廳的手機不翼而飛，立即調閱住家監視器，發現有1名陌生男子趁住家1樓鐵門未關之際潛入屋內，當時他正在整理東西未注意，該名男子將他放在客廳的手機偷走後逃離現場。

洪男在影片中表示，他與女友隨即報警並開啟尋找手機功能定位手機位置，並將手機上鎖，過程中嫌犯按到撥打電話，女友詢問對方可否將手機歸還，但對方都不講話，他們立即開啟手機播放聲音，最後在距離住家400公尺外的路邊垃圾帶發現手機。