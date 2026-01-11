女疑不滿男友劈腿載小三...跳上汽車引擎蓋人肉阻擋 男友竟急煞倒退
屏東市民生東路一家汽車旅館前今11日上午爆發感情糾紛，一名女子騎機車尾隨在一輛白色汽車後方，白色汽車行駛到汽車旅館前，女子突跳上白色汽車的引擎蓋上，這名男子竟先倒車後再往前煞車，意圖甩開女友，目擊民眾趕緊報案。警方到場，雙方情緒平復，無人受傷，互不提告。
屏東警分局今上午10時半接獲汽車旅館報案，屏東市民生東路前發生男女糾紛，警方到場時，雙方仍在場。由於民生東路車流量多，案發時有許多人目擊，當場嚇壞，附近監視器拍下驚險一幕。
據了解，這名女子騎機車尾隨開著白色汽車的男友，正牌女友懷疑男友疑劈腿車上載小三，行經到民生東路上一家汽車旅館前，正牌女友跳上男友白色汽車引擎蓋上方，女友抓著雨刷趴著，男友竟先倒車後再往前開，意圖甩開女友。
目擊民眾說，現場很驚險，趴在引擎蓋上女生，若萬一被甩下來的話，路旁的車子很多，差點就要被撞上了。後來白色汽車駕駛下車，拍在引擎蓋上女子也下來，雙方發生爭執口角，吵架聲音很大聲。
警方表示，針對違規部分，將釐清事發經過，若查證屬實，行人攀附行為將依違反道路交通管理處罰條例第81及78條開罰；駕駛若涉危險行為，也將依同條例第43條究辦。警方呼籲民眾遇糾紛要保持理性，避免採取任何危險行為，維護自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言