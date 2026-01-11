女疑不滿男友劈腿載小三...跳上汽車引擎蓋人肉阻擋 男友竟急煞倒退

屏東市民生東路一家汽車旅館前今11日上午爆發感情糾紛，一名女子騎機車尾隨在一輛白色汽車後方，白色汽車行駛到汽車旅館前，女子突跳上白色汽車的引擎蓋上，這名男子竟先倒車後再往前煞車，意圖甩開女友，目擊民眾趕緊報案。警方到場，雙方情緒平復，無人受傷，互不提告。

屏東警分局今上午10時半接獲汽車旅館報案，屏東市民生東路前發生男女糾紛，警方到場時，雙方仍在場。由於民生東路車流量多，案發時有許多人目擊，當場嚇壞，附近監視器拍下驚險一幕。

據了解，這名女子騎機車尾隨開著白色汽車的男友，正牌女友懷疑男友疑劈腿車上載小三，行經到民生東路上一家汽車旅館前，正牌女友跳上男友白色汽車引擎蓋上方，女友抓著雨刷趴著，男友竟先倒車後再往前開，意圖甩開女友。

目擊民眾說，現場很驚險，趴在引擎蓋上女生，若萬一被甩下來的話，路旁的車子很多，差點就要被撞上了。後來白色汽車駕駛下車，拍在引擎蓋上女子也下來，雙方發生爭執口角，吵架聲音很大聲。