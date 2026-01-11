北市貨車翻覆波及10車 他被查出酒駕...肇事原因竟是「一塊肉」

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子今午駕駛貨車行經台北市士林區至善路一段時翻車，波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車，張手腳輕微擦傷，自行脫困未就醫，他供稱邊開車邊吃便當，一塊肉沒夾好才肇事，警方確認現場無其他人員受傷，張酒測值每公升0.13毫克，製作測試觀察紀錄表後，依公共危險罪嫌送辦。

台北市消防局1月11日下午3時38分獲報，士林區至善路一段有貨車翻覆案，派員到場後發現，現場是一輛貨車行進翻覆波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車，貨車駕駛僅受輕傷，自行脫困未就醫，現場無其餘人員受困或傷亡。

據悉，肇事的44歲張姓男子，案發時貨車上載運數包水泥等工業材料，他初步供稱，案發時他邊開車邊吃便當，一塊肉沒夾好掉落，他為了「夾肉」才失控翻覆；員警查出張酒測值0.13毫克，張坦言「中午在工地休息時有喝阿比（藥酒）」。

警方表示，張男酒測值雖未超過刑法公共危險罪規定的每公升0.25毫克標準，但酒後駕車肇事，也足認其服用酒類致不能安全駕駛，製作測試觀察紀錄表後，依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

張姓男子今午駕駛貨車行經台北市士林區至善路一段時翻車，波及停放路邊的9輛汽車及1輛機車。圖／讀者提供
