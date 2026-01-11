苗栗警光山莊溺水意外...7旬遊客泡湯昏迷不治 檢警相驗釐清死因
1名7旬男子今天下午到苗栗縣泰安鄉警光山莊大眾池泡湯，突然昏迷溺水，苗栗警消獲報先進行線上CPR指導，救護人員到場接手送醫急救仍宣告不治，檢警將相驗釐清死因。
苗栗縣政府消防局透過文字指出，今天下午1時18分接獲報案，指泰安鄉警光山莊有民眾泡湯時發生昏迷溺水，立即派遣救護車出勤，並在電話中線上指導現場人員實施CPR（心肺復甦術）。
警消指出，救護人員下午1時27分抵達現場接手急救，並於1時38分將患者送醫，經急救仍宣告死亡。
苗栗縣政府警察局大湖分局透過文字表示，死者為設籍新竹縣湖口鄉的70多歲民眾，今天與家人共赴苗栗泰安泡湯，在警光山莊大眾池內不明原因溺水，已完成家屬筆錄，將報請檢察官相驗釐清死因。
