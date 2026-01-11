國道4號神岡段邊坡火警！濃煙蔓延影響行車視線 住家注意空汙警報
國道4號台中神岡段今天下午發生邊坡雜草火警，火勢大濃煙一度蔓延到國道影響行車視線， 消防隊員搶救，台中市環保局也發布空汙警報，通知鄰近火警下風處居民關閉住家門窗。
台中市消防局今天下午2時58分獲報，神岡區國4約6K處下方往西方向邊坡燃燒雜草火警，報案人表示國道4號往西6K處邊坡雜草燃燒。派遣神岡分隊，出動消防車2輛、消防人員5名，由神岡分隊分隊長蔡世鴻帶隊前往。下午3時15分到達現場，3時22分火勢撲滅，燃燒雜草20平方公尺。
台中市環保局發布空污突發事件通知，環保局表示，環境風場為北風，該址下風處及附近區域皆可能會有異味情形發生。環保局提醒事故發生附近地區的民眾請關閉門窗，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言