國道4號神岡段邊坡火警！濃煙蔓延影響行車視線 住家注意空汙警報

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道4號台中神岡段今天下午發生邊坡雜草火警，火勢大濃煙一度蔓延到國道影響行車視線， 消防隊員搶救，台中市環保局也發布空汙警報，通知鄰近火警下風處居民關閉住家門窗。

台中市消防局今天下午2時58分獲報，神岡區國4約6K處下方往西方向邊坡燃燒雜草火警，報案人表示國道4號往西6K處邊坡雜草燃燒。派遣神岡分隊，出動消防車2輛、消防人員5名，由神岡分隊分隊長蔡世鴻帶隊前往。下午3時15分到達現場，3時22分火勢撲滅，燃燒雜草20平方公尺。

台中市環保局發布空污突發事件通知，環保局表示，環境風場為北風，該址下風處及附近區域皆可能會有異味情形發生。環保局提醒事故發生附近地區的民眾請關閉門窗，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。

國道四號神岡段今天下午發生邊坡火警，消防隊員搶救。圖／取自高公局1968
國道四號神岡段今天下午發生邊坡火警，消防隊員搶救。圖／取自高公局1968
國道四號神岡段今天下午發生邊坡火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
國道四號神岡段今天下午發生邊坡火警，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

