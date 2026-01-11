快訊

台中騎車疑自撞護欄 跌落3丈深橋下 73歲騎士重傷不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區今天中午發生墜谷意外，騎士騎車疑自撞橋護欄後跌落3丈深的高橋下，73歲男騎士OHCA送醫急救中，不幸仍重傷不治，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局今天中午12時1分獲報，和平區東崎路二段穿龍橋有車禍救護案，據報上址一輛機車倒在橋旁，機車騎士跌落約8米深，中心立即派遣雙崎及東勢分隊5車9人，由雙崎隊員林俊懿帶隊前往搶救。同步通知市警局。

消防隊員到場回報，現場為機車騎士跌落橋下約三丈深，人員下去確認初步評估傷患，73歲男子已OHCA、左額頭一處撕裂傷，將傷者吊掛至路面，給予必要急救處置後由雙崎消防分隊救護車送往東勢農民醫院救治，不幸仍重傷不治。

和平警分局表示，今天中午獲報，台中市和平區東崎路二段穿龍橋發生普通重機車自撞交通事故。

73歲楊姓男子騎機車疑似由雙崎往東勢方向行駛自撞穿龍橋護欄，駕駛摔落橋下，由雙崎消防分隊人員救護。救護人員將駕駛人吊掛至路面，楊男無意識，送東勢農民醫院急救中。警方呼籲民眾，山區道路多彎道，應減速慢行，並注意車前狀況，隨時準備煞停，確保行車安全。

台中市和平區今天中午發生墜谷意外，騎士騎車跌落3層樓高橋下，73歲男騎士重傷不治。圖／台中市消防局提供
