影／嚇人！恐怖男持斧頭揮舞攻擊人車 宜蘭警方逮人送辦

宜蘭市東港路與黎明一路口昨天下午出現一名男子持斧頭及拐杖等利器，朝向路過人車大肆揮舞，嚇壞附近民眾報案。宜蘭警分局延平所獲報後到場遏阻，把男嫌帶走，沒收攻擊利器，製作筆錄、以了解犯案動機，全案依違反社會秩序維護法裁處。

58歲蔡男的住家就在附近，昨天下午1時30分他出現在事發路口，右手拿斧頭、左手持拐杖、腳穿拖鞋邊走邊碎念，朝向路過的幾輛車不斷揮舞，作勢攻擊人車。過程全被行車記錄器錄下貼臉書社群「男子會突然衝出來攻擊人，手拿利器」，路過東港路往壯圍方向的人要注意安全。

臉書貼文底下網友直呼「恐怖」、「無差別攻擊，又來了」、「這裡很多學生騎車通勤」、「恐怖份子怎讓人安心？」、「趕快繞路」。

駕駛擔心有人因此受傷向警方報案，宜蘭警分局火速逮人到案。蔡男供稱，他被來往車輛人聲及喇叭聲，吵到睡不著，叫他們安靜，他們還一直吵，因為氣不過才會拿斧頭出來阻止他們。

宜蘭警分局查扣斧頭、拐杖等犯罪工具，依社會秩序維護法裁處，呼籲民眾若無正當理由，切勿隨身攜帶有殺傷力器械，以免觸法，路上若遇可疑人士應撥打110報案或至鄰近派出所尋求警方協助。