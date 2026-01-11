快訊

全罩式電動代步車「車道打方向燈轉彎」 龍潭警：依行人規定罰500

桃園電子報／ 桃園電子報

全罩式電動代步車打方向燈在路口轉彎，過程險象環生。圖：翻攝自爆料公社

近期不少民眾會購買全罩式的電動代步車，雖可像汽車一樣有遮風擋雨的功能，但電動代步車仍屬於「行人」，不能像汽機車一樣直接上路，必須按照號誌、走斑線穿越馬路。本(1)月8日晚間，桃園市龍潭區中正路、北龍路口就有一台全罩式電動代步車直接行駛於內側車道，還像汽機車一樣打方向燈在路口轉彎，過程險象環生。對此，龍潭警分局表示，將對該位民眾開罰500元。

龍潭分局說明，該位民眾違規行為，涉違反《道路交通管理處罰條例》第78條行人管制規定，可處以500元罰緩。此外，有民眾質疑當時員警就站在路邊指揮交通，卻沒有及時攔停該台電動代步車。警方說明，當時附近有火警發生，員警於路口警戒疏散民眾並維持交通秩序，而未能及時攔停告發。警方後續將通知該位民眾到案說明，並加強該類違規取締，以維護交通安全。

交通部規定，電動代步車依照《醫療器材管理辦法》規定，是行動不便民眾的個人行動輔具，雖然名稱有「車」，仍不算車輛，視為行人，必須行駛在人行道、斑馬線上，若行駛在快車道、任意穿越馬路，將會被開罰。但是，依照《刑法》規定，電動代步車有使用電力，故屬於動力交通工具，若飲酒後上路，仍視為酒駕，會被依公共危險罪送辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：全罩式電動代步車「車道打方向燈轉彎」 龍潭警：依行人規定罰500

