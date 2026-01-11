有裝有保庇！台南市南區公寓廚房火警 她聽到住警器警示逃生
台南市南區新建路一間5層樓公寓1樓前天晚間9時許發生火警，消防人員趕往進屋救援，確認是廚房瓦斯爐上有鍋子在乾燒導致冒出火煙，消防關閉爐火、撲滅火勢；住戶婦人表示鍋子是兒子煮食物忘記關閉，她在房間休息，聽到屋內住警器警示聲響起，就趕緊跑到屋外。
台南市消防局第七大隊指出，前晚接獲報案，派遣六個分隊前往搶救，所幸乾燒的鍋子沒有造成延燒，後續消防向住戶及周邊居民宣導烹調煮食的安全觀念，並宣導居家安裝住宅用火災警報器的重要性，建議家中烹調爐具要選用具有「熄火安全裝置、溫度感知功能或是異常遮斷功能的烹調爐具」。
大隊長石家源提醒，居家煮食不慎火災時常發生，民眾烹調食物時務必要特別留意，離開烹調爐具旁邊時，切記要「人離火熄」，關閉爐火，才不會因為乾燒導致火災的發生而造成損失；另本案住戶有安裝住警器，適時發揮作用，有安裝有保庇。
消防局長楊宗林強調，火災的預防和提高火災的安全意識同樣重要，安裝住宅用火災警報器，可保障家人朋友們生命財產安全，民眾可就近詢問住家附近的消防分隊；消防局亦將持續加強防火宣導，並致力於提升專業處置能力，保障市民的生命財產安全。
最後市長黃偉哲也提醒，家中若有長者，請務必多加關心，安裝住宅用火災警報器，為長輩們爭取更多的逃生應變時間，共同守護生命財產安全。
