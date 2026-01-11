影／小心水鹿亂撞！彰化八卦山區寶山路再傳水鹿撞車負傷肇逃

一輛轎車今天清晨行經彰化市寶山路時，撞擊一頭突然衝出的水鹿，造成汽車受損，水鹿負傷倒地後，再往路側樹欉逃去。這是繼本月六日彰化東外環之後，彰化八卦山區本周發生第2件水鹿撞擊車輛車禍，顯示八卦山已有相當的水鹿族群。

警方調查，42歲的江姓男子今天上午7時20分許，駕車沿彰化市寶山路往市區行駛，在下坡時，路旁樹欉突然衝出一頭體型甚大的水鹿，他煞車不及發生撞擊，造成自小客車前保險桿掉落、水箱漏水，水鹿則往樹欉逃去。

依行車紀錄器顯示，當時水鹿竄出，被車撞擊後倒地，但馬上從路中起身，再踉蹌往對向樹欉逃去。江姓男子說，沒想到在接近市區時，會撞到水鹿，由於車頭留有血漬，水鹿明顯受傷，幸好當時車速只有30公里，否則後果不堪設想。

本月六日中午，同樣位在八卦山區的彰化東外環道路（台74甲線）北上車道，也發生轎車撞上一頭突然從對向車道衝出的水鹿，這頭水被撞飛倒地後，再起身逃逸，無人員傷亡，不過車頭遭撞損嚴重，還夾有鹿毛，顯然受傷。

彰化八卦山居有水鹿族群，在周邊主要道路東外環道、縣道139線，已發生多起水鹿出沒或路殺，甚至釀車毀人傷，累計近3年來，連同本周的2件，至少有14起水鹿現蹤，公路局及彰化縣政府在水鹿出沒的道路，設置多面「野鹿出沒」告示牌，提醒駕駛人注意行車安全，但依然發生水鹿撞擊車禍，而且最接近市區，值得正視。