高雄4屁孩巷弄騎機車來回競速 惹怒住戶錄影蒐證慘了

高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶不堪其擾，認為當地老人多，飆車行為恐釀傷亡，錄影蒐證PO網；警方獲報，根據車號先查出蘇男等3人，3人到案稱和友人相約該處，一時興起好玩才競速。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中只見3輛機車和約6名黑衣青少年9日大白天出現在三民區鼎金中街巷弄，隨後機車來回直線在巷弄裡競速飆車。

由於附近住戶認為，當地有很多老人走在巷弄，屁孩在競速飆車萬一造成附近的阿公、阿嬤傷亡，後果不堪設想，於是將屁孩飆車畫面錄下PO網。

三民警二分局指出，前天上午11時20分許接獲報案，稱鼎金中街巷弄內有機車競速，鼎金所巡邏警網隨即前往查處；警方到場時並未發現相關機車或競速情事。

後警方調閱周邊監視器畫面，發現有4輛機車在鼎金中巷內不僅競速，還有後載者反坐、均未戴安全帽違規行為，根據車號以車追人，已通知蘇男等3人到案說明；據了解，蘇稱和朋友相約該處，一時興興起好玩才競速，警方將持續約談其他男子到案說明。

警方指出，根據民眾檢舉影片，認為競速機車騎士未戴安全帽，已違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，可開罰500元罰鍰。