快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

高雄4屁孩巷弄騎機車來回競速 惹怒住戶錄影蒐證慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶不堪其擾，認為當地老人多，飆車行為恐釀傷亡，錄影蒐證PO網；警方獲報，根據車號先查出蘇男等3人，3人到案稱和友人相約該處，一時興起好玩才競速。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中只見3輛機車和約6名黑衣青少年9日大白天出現在三民區鼎金中街巷弄，隨後機車來回直線在巷弄裡競速飆車。

由於附近住戶認為，當地有很多老人走在巷弄，屁孩在競速飆車萬一造成附近的阿公、阿嬤傷亡，後果不堪設想，於是將屁孩飆車畫面錄下PO網。

三民警二分局指出，前天上午11時20分許接獲報案，稱鼎金中街巷弄內有機車競速，鼎金所巡邏警網隨即前往查處；警方到場時並未發現相關機車或競速情事。

後警方調閱周邊監視器畫面，發現有4輛機車在鼎金中巷內不僅競速，還有後載者反坐、均未戴安全帽違規行為，根據車號以車追人，已通知蘇男等3人到案說明；據了解，蘇稱和朋友相約該處，一時興興起好玩才競速，警方將持續約談其他男子到案說明。

警方指出，根據民眾檢舉影片，認為競速機車騎士未戴安全帽，已違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，可開罰500元罰鍰。

另於道路上從事競速行為，警方將等相關涉案人到案後，依違反道路交通管理處罰條例第43條第3項，可處駕駛人3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照，亦違反道路交通管理處罰條例第43條第4項，吊扣該汽車牌照6個月等違規行為予以開罰。

高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶蒐證PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶蒐證PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶蒐證PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶蒐證PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶蒐證PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶蒐證PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速。圖／讀者提供
高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速。圖／讀者提供

開罰 青少年 住戶

延伸閱讀

車界網紅發貼紙吸50粉絲深夜到場車聚 高雄警衝現場送出2罰單

綠高雄市長初選激戰 林岱樺：有人要我退場 但我打不倒

TPBL／高雄全家海神迎來「1號神隊友」 呈祥保經簽約加持即奪勝

影／邱議瑩選前之夜自嘲「恰北北」 要用行動延續高雄市政

相關新聞

今年冷氣團連襲全台冷颼颼 才10天314人非創傷性OHCA

強烈大陸冷氣團來襲，全台多地氣溫驟降，氣象署今早發布低溫特報，高雄以北、東北部有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，...

女子捷運站上廁所被敲門超不爽 出拳痛毆七旬清潔員臉部

捷運板南線府中站8日發生一起暴力事件。73歲尤姓清潔員至女廁打掃時，為確認廁所內有沒有人使用因而敲門，不料卻引起正在上廁...

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

25歲男子平日在建案工地當臨時工，但許多天沒有上工，同事覺得怪怪的，到他租屋處察看，發現男子已陳屍床上，但旁邊17歲小女...

高雄4屁孩巷弄騎機車來回競速 惹怒住戶錄影蒐證慘了

高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶不堪其擾，認為當地老人多，飆車行為恐釀傷亡，錄影蒐證PO網；...

高雄4歲女童和家人逛花市遭暴衝柴犬咬傷 飼主未道歉不賠償家長提告

高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手，因飼主未道歉且冷回願賠醫藥費，後認為女童...

台中太平大源九街深夜火警 鐵皮工廠火舌直衝天際

台中市太平區大源九街一處從事資源回收的鐵皮工廠昨晚10時許發生火警，火舌直衝天際，所幸消防局迅速出動前往，即時把火勢控制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。