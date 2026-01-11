快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

車界網紅發貼紙吸50粉絲深夜到場車聚 高雄警衝現場送出2罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區鼓山二路一處停車場，昨天深夜11時許有30多輛機車聚集，喧嘩聲引起周邊住戶反感，警方獲報前往關切，發現有多輛改裝過的機車，盤查後製單告發交通違規2件，並蒐證改裝排氣管10件，並要求車主不得騎乘，否則依法開單。

警方調查，在IG擁有6萬多名粉絲的徐姓男子，臨時於社群平台發文，稱要發放自行設計的紀念貼紙，邀集車友、粉絲到壽山指定地點領取，有不少網友見到貼文，紛紛騎車到現場響應。

因聚集車輛、人潮眾多，引起附近住戶不滿，鼓山派出所接獲通報，派遣警力到場，清查現場約聚集30多輛機車，至少有50人在現場，由員警逐一盤查身分。

鼓山警分局指出，昨經盤查，製單告發交通違規2件、蒐證改裝排氣管計10件，其餘民眾未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛或其他不法情事，為防制事故發生及維護社會秩序，要求民眾立即解散，直到今天凌晨0時30分民眾與車輛均全數離開。

警方要求違規改裝的車主禁止騎車，最後大家只能乖乖牽車。讀者提供
警方要求違規改裝的車主禁止騎車，最後大家只能乖乖牽車。讀者提供
警方要求違規改裝的車主禁止騎車，最後大家只能乖乖牽車。讀者提供
警方要求違規改裝的車主禁止騎車，最後大家只能乖乖牽車。讀者提供

住戶 交通違規 粉絲

延伸閱讀

綠高雄市長初選激戰 林岱樺：有人要我退場 但我打不倒

TPBL／高雄全家海神迎來「1號神隊友」 呈祥保經簽約加持即奪勝

影／邱議瑩選前之夜自嘲「恰北北」 要用行動延續高雄市政

高雄熊主題商店蓮池潭熱鬧開幕 IP萌經濟大爆發

相關新聞

今年冷氣團連襲全台冷颼颼 才10天314人非創傷性OHCA

強烈大陸冷氣團來襲，全台多地氣溫驟降，氣象署今早發布低溫特報，高雄以北、東北部有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，...

女子捷運站上廁所被敲門超不爽 出拳痛毆七旬清潔員臉部

捷運板南線府中站8日發生一起暴力事件。73歲尤姓清潔員至女廁打掃時，為確認廁所內有沒有人使用因而敲門，不料卻引起正在上廁...

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

25歲男子平日在建案工地當臨時工，但許多天沒有上工，同事覺得怪怪的，到他租屋處察看，發現男子已陳屍床上，但旁邊17歲小女...

高雄4屁孩巷弄騎機車來回競速 惹怒住戶錄影蒐證慘了

高市約6名青少年前天上午在三民區鼎金中街巷弄騎機車競速，住戶不堪其擾，認為當地老人多，飆車行為恐釀傷亡，錄影蒐證PO網；...

高雄4歲女童和家人逛花市遭暴衝柴犬咬傷 飼主未道歉不賠償家長提告

高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手，因飼主未道歉且冷回願賠醫藥費，後認為女童...

台中太平大源九街深夜火警 鐵皮工廠火舌直衝天際

台中市太平區大源九街一處從事資源回收的鐵皮工廠昨晚10時許發生火警，火舌直衝天際，所幸消防局迅速出動前往，即時把火勢控制...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。