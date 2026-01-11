車界網紅發貼紙吸50粉絲深夜到場車聚 高雄警衝現場送出2罰單

高雄鼓山區鼓山二路一處停車場，昨天深夜11時許有30多輛機車聚集，喧嘩聲引起周邊住戶反感，警方獲報前往關切，發現有多輛改裝過的機車，盤查後製單告發交通違規2件，並蒐證改裝排氣管10件，並要求車主不得騎乘，否則依法開單。

警方調查，在IG擁有6萬多名粉絲的徐姓男子，臨時於社群平台發文，稱要發放自行設計的紀念貼紙，邀集車友、粉絲到壽山指定地點領取，有不少網友見到貼文，紛紛騎車到現場響應。

因聚集車輛、人潮眾多，引起附近住戶不滿，鼓山派出所接獲通報，派遣警力到場，清查現場約聚集30多輛機車，至少有50人在現場，由員警逐一盤查身分。