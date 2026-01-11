今年冷氣團連襲全台冷颼颼 才10天314人非創傷性OHCA
強烈大陸冷氣團來襲，全台多地氣溫驟降，氣象署今早發布低溫特報，高雄以北、東北部有10度以下氣溫發生的機率。據消防署統計，今年至今（1日至10日）僅10天全台非創傷OHCA人數共計314人，呼籲民眾加強保暖，身體不適時應即時就醫治療。
消防署統計，今年1月1日至10日全台非創傷OHCA人數共314人，其中1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人、7日34人、8日40人、9日32人、10日35人。但消防署也指出，是否天冷有相關尚無法證實。
消防署提醒，氣溫驟變民眾應留意腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病，尤其長者或有三高病史患者，不要頻繁進出溫差太大場所，特別是清晨、夜晚或溫差大時。另外應避免外出或進行劇烈運動，若感覺身體不適應立刻通報119儘速送醫。
消防署指出，天氣寒冷民眾常會緊閉門窗，造成空氣不流通，恐發生一氧化碳中毒事件，以往中毒案例中，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所。其中約有7成發生於12至2月等溫度較低的月份。呼籲民眾使用熱水器應注意環境通風。使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。
