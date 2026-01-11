女子捷運站上廁所被敲門超不爽 出拳痛毆七旬清潔員臉部
捷運板南線府中站8日發生一起暴力事件。73歲尤姓清潔員至女廁打掃時，為確認廁所內有沒有人使用因而敲門，不料卻引起正在上廁所的42歲莊女不滿，雙方發生爭執後莊女竟出手毆打尤女。警方獲報趕抵將莊女帶回警局，詢後依傷害罪嫌送辦。
板橋警分局8日下午3時許接獲報案，捷運府中站發生一起傷害事件。警員趕抵府中站後已無打架情事。警方經查莊女當時正在女廁如廁中，擔任清潔人員的尤女打掃廁所時，發現該間廁所有人使用，基於職責欲確認廁所內民眾有無危險因而敲門。
不料正在如廁的莊女不滿尤姓女清潔員敲門，與尤女發生口角爭執，接著竟揮拳毆打尤婦左臉，造成其左臉鈍傷。事後尤女對莊女提告傷害，警方詢後將莊女依傷害罪嫌送辦。
