高雄4歲女童和家人逛花市遭暴衝柴犬咬傷 飼主未道歉不賠償家長提告

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手，因飼主未道歉且冷回願賠醫藥費，後認為女童父親陳男索賠1萬太高，只願賠5000元，因雙方和解金談不攏，陳男不滿飼主態度，氣炸報警提告。

4歲女童的父親陳姓男子在網路社群Threads貼文描述女兒遭柴犬咬傷過程，貼文指出，昨天帶小孩到台糖鳳山假日花市逛街，經過一隻被綁在柱子旁的小狗時，小狗突然暴衝，直接咬住女兒的手。

當時他們大聲詢問誰是飼主，喊了好一陣子，最後才看到附近咖啡店的老闆慢慢走過來，對方全程沒一句道歉，只冷淡地說：「去看醫生，醫藥費多少再跟我拿。」當時雙方到台糖辦公室和招商人員詢問是否能協助後續處理，卻被告知「不關他們的事，要提告也沒關係」。

陳男指出，小孩被咬到的當下飼主都沒道歉且態度很差，他們要的只有真的有改善和誠懇的道歉。雖飼主表示願賠錢，但直到報警，警方致電，飼主才真的願意賠償。

陳男強調，沒有獅子大開口，僅跟對方求償1萬元和解，但對方直接砍半，只願付5000，並指他們太誇張，女童被咬就要賠這麼多，賠償金是否合理會再諮詢律師，雙方和解破裂，因此向警方提告，最終判決交給法院。

陳男認為，和解金最終能拿多少不是重點，也不是身為父母想得到的，發文是告誡有小孩的家長能警惕。

轄區鳳山警分局指出，該起事件發生在昨天上午11時，當時警方獲報在鳳山區國泰花市有民眾遭犬隻咬傷情事；員警到場了解是陳姓女童和家人逛花市時，突被然被柴犬咬傷，導致其右手接近手背處破開放性傷口。

警方指出，女童家長已對柴犬飼主鄭姓男子（49歲）提出告訴，全案警詢後依過失傷害罪函請高雄地檢署偵辦。

高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手。圖／讀者提供
高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬爆衝咬傷手。圖／讀者提供
高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬（如圖）爆衝咬傷手。圖／讀者提供
高市一名陳姓4歲女童昨天和家人逛台糖鳳山假日花市，被一隻綁在柱子旁的柴犬（如圖）爆衝咬傷手。圖／讀者提供

