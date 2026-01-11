電器、菸蒂是彰化火警禍首 裝住警器累計已成功預警150件

春節即將到來，彰化縣消防局近來加強防火宣導，消防局統計全縣建築物火災發生原因前3名依序為電氣設備因素、菸蒂不慎及遺留火種，因此將居家用電安全列為防火重點，強調裝置住宅警報器可提醒住戶及早發現，即時處理、避難疏散，示警成功案件已累積150件。

彰化縣消防局統計，2024年彰化縣火災件數達815件，建築物火災的發生件數中，電氣因素137件、菸蒂不慎40件、遺留火種30件，其中71件有損失，其餘多屬輕微煮食不慎、燃燒雜草或垃圾等未造成重大損失的案件。

在春節即將到來之際，消防局即深入公有市場及人潮聚集場所宣導，內容涵蓋住宅用火災警報器設置、電氣使用安全、爐火烹調安全、鋰電池使用注意事項、家庭逃生計畫，以及燃燒雜草以無人機科技執法取締等多元面向，期望從民眾日常生活中扎根防火觀念，共同降低火災發生風險，守護家人生命與財產安全。

彰化縣消防局近年來積極推動住戶安裝住宅用火警警報器，到目前全縣住戶裝置比率已達99.7%，成功示警案件累積達150件，顯示住警器在火災初期發揮關鍵作用，有效提醒住戶即時處理並避難疏散。