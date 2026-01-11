24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

25歲男子平日在建案工地當臨時工，但許多天沒有上工，同事覺得怪怪的，到他租屋處察看，發現男子已陳屍床上，但旁邊17歲小女友則昏迷命危。警方初步排除外力，但抽血化驗，發現小女友體內有藥物殘留。

警方調查，這對情侶交往只有幾個月，17歲少女是中輟生，原本在飲料店打工，日前離職。黃女在重症加護病房，仍在危險期，無法做筆錄。因為黃女近1個多月才搬入該址和洪男同住，剛離職不到一周時間；醫院在少女體內被驗出有不明藥物成分，全案尚待調查，全案已報請高雄地方檢察署相驗。

三民二警分局指出，9日晚間9時許接獲民眾報案稱因同事多日未上班，故前往大昌二路租屋處關心狀況，發現同事及其女友躺在床上，2人均已無意識，報案請求協助。

警消獲報到場發現，24歲的洪姓男子及17歲黃姓女友雙雙躺臥於床上，已無意識，救護員當場施以緊急救護，但洪男已無生命跡象，黃女則有微弱氣息，救護員隨即將黃送醫救治。

