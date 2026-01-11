台中太平大源九街深夜火警 鐵皮工廠火舌直衝天際

台中市太平區大源九街一處從事資源回收的鐵皮工廠昨晚10時許發生火警，火舌直衝天際，所幸消防局迅速出動前往，即時把火勢控制，未造成人員傷亡，但鐵皮工廠已付之一炬，有民眾停在附近的機車也受波及損毀，起火原因調查中。

消防局說，火警發生時，因考量當場住宅密集，立即出動8個分隊趕往，到場時火勢已直衝天際。消防員迅即布水線並破壞鐵捲門，進到工廠灌救，所幸未發現有人受困。

附近民眾說，火災發生時有聽到爆炸聲，火舌衝高到和電線桿齊高。消防員約20分鐘即把火勢撲滅，但工廠約1百平方公尺面及已付之一炬。