影／驚險10秒鐘... 阿嬤推嬰兒車卡平交道 外送員衝鐵軌即刻救援

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一名阿嬤今天中午推著載著女娃的嬰兒車，在通過彰化市永安街平交道時，娃娃車輪卡卻在鐵軌縫隙，動彈不得，當時，平交街警鈴響起，柵欄慢慢放下，在危急之際，幸好一名外送員及男子及時趨前，協助嬰兒車脫困，並拉起柵欄讓她們通過，才化解這場平交道驚魂。

據了解，此一事件發生在今天上午11時54分許，依據監視影像，當時這名阿嬤緩緩推著嬰兒車，在通過平交道時，因動作緩慢，而且嬰兒車的車輪卡在鐵軌縫隙，當時平交街警鈴響起，柵欄慢慢放下，老婦拚命拉起嬰兒車，卻仍是動彈不得。

據目擊者說，由於火車即將通過，在千鈞一髮之際 ，一名正在送餐的外送員經過，毫不猶豫停下機車，衝向鐵軌幫忙。另有一名路過男子，男子也上前協助拉起嬰兒車，好讓婦人繼續推著嬰兒車往前，外送員也幫忙拉起柵欄，她們才平安通過，才過了十多秒，火車就通過平交通。

附近商家目睹這約十多秒的過程，也隨之鬆了口氣，對於外送員及路過男子見義勇為，也都十分感動。

台鐵公司表示，車輛若行經平交道卡在鐵軌上，應立即按下緊急按鈕，並盡力將車輛推離；若無法移動，聽見警報後應棄車逃離，並撥打1933求助，切勿慌張強行處理，應立即按下平交道旁設有的「緊急通報鈕」，通知接近的列車緊急煞車，並盡速退到安全距離之外，以確保自身與行車安全。

彰化市永安街平交道昨天中午發生阿嬤推著坐著女娃的嬰兒車卡在鐵軌縫隙，幸好一名外送員及男子及時趨前，協助讓嬰兒車脫困，並拉起柵欄讓她們通過，才化解這場平交道驚魂。圖／民眾提供
