影／驚險10秒鐘... 阿嬤推嬰兒車卡平交道 外送員衝鐵軌即刻救援

一名阿嬤今天中午推著載著女娃的嬰兒車，在通過彰化市永安街平交道時，娃娃車輪卡卻在鐵軌縫隙，動彈不得，當時，平交街警鈴響起，柵欄慢慢放下，在危急之際，幸好一名外送員及男子及時趨前，協助嬰兒車脫困，並拉起柵欄讓她們通過，才化解這場平交道驚魂。

據了解，此一事件發生在今天上午11時54分許，依據監視影像，當時這名阿嬤緩緩推著嬰兒車，在通過平交道時，因動作緩慢，而且嬰兒車的車輪卡在鐵軌縫隙，當時平交街警鈴響起，柵欄慢慢放下，老婦拚命拉起嬰兒車，卻仍是動彈不得。

據目擊者說，由於火車即將通過，在千鈞一髮之際 ，一名正在送餐的外送員經過，毫不猶豫停下機車，衝向鐵軌幫忙。另有一名路過男子，男子也上前協助拉起嬰兒車，好讓婦人繼續推著嬰兒車往前，外送員也幫忙拉起柵欄，她們才平安通過，才過了十多秒，火車就通過平交通。

附近商家目睹這約十多秒的過程，也隨之鬆了口氣，對於外送員及路過男子見義勇為，也都十分感動。