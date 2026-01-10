聽新聞
國道火燒車！國3台中霧峰出口5車追撞 乘客下車逃生
國道3號高速公路台中霧峰交流道出口今天傍晚發生5輛轎車追撞事故，其中有2輛車在撞擊後火燒車，事故車輛駕駛、乘客全數下車逃生，無人受困，消防隊獲報到場灌救，火勢在晚間6時25分撲滅。此事故造成第5輛車駕駛及乘客共2人受傷送亞大醫院就醫，車流回堵約3公里，在晚間6時55分排除。有關肇事經過及肇因由國道警調查釐清中。
高公局晚間發布，國道3號北向台中霧峰出口，在今天傍晚發生5輛轎車追撞事故，其中1輛轎車起火，占匝道內車道，因此回堵1公里，目前事故暫時封閉霧峰出口，請用路人改下中投交流道轉台63前往台中。
國道公路警察局第七公路警察大隊說明，今天傍晚5時52分，國道3號北向212公里於霧峰系統銜接74線輔助車道發生5輛轎車追撞事故，其中第3、第4輛轎車撞擊後火燒車，已在晚間6時25分撲滅。此事故造成第5輛轎車駕駛及乘客共2人受傷送亞大醫院就醫。
國道警七大隊呼籲，車輛駕駛請「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
