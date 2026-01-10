中壢修車廠深夜驚魂！國道事故車未發動離奇自燃 整輛燒成廢鐵

一輛停放在西園路一處修車廠停車場的小客車，因不明原因突然自燃，瞬間燒成巨大火球。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨（9）日晚間20時51分許發生一起火燒車事故，一輛停放在西園路一處修車廠停車場的小客車，因不明原因突然自燃，瞬間燒成巨大火球。消防局第二大隊接獲報案後，立即出動趕往現場灌救，所幸無人傷亡，詳細起火原因尚待消防局火調科進一步鑑定釐清。

內壢分隊昨晚接獲西園路停車場傳出火警，由於起火點位於住宅區，不敢大意，火速派遣2輛消防車、1輛救護車及7名警消前往救援。趕抵現場時，整輛車已被大火吞噬並冒出大量濃煙，消防員立即架設水線灌救，防止火勢延燒至鄰近住宅及周邊車輛。最終火勢僅花費10分鐘，在9時9分就完全撲滅，燃燒面積約2平方公尺。

據《鏡新聞》報導，該車當日上午才在國道遭遇車禍，所以拖吊至修車廠停放，不料晚間竟在未發動的情況下突然起火，修車廠老闆猜測，可能是車體碰撞受損，導致內部電線短路引發火勢。

