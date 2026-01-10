快訊

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

入夜氣溫溜滑梯！台北等8縣市恐跌破10度 一路凍到周日

台產發重訊「網路遭異常攻擊」 公司：已成功阻斷攻擊並通報

中壢修車廠深夜驚魂！國道事故車未發動離奇自燃 整輛燒成廢鐵

桃園電子報／ 桃園電子報

329310
一輛停放在西園路一處修車廠停車場的小客車，因不明原因突然自燃，瞬間燒成巨大火球。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨（9）日晚間20時51分許發生一起火燒車事故，一輛停放在西園路一處修車廠停車場的小客車，因不明原因突然自燃，瞬間燒成巨大火球。消防局第二大隊接獲報案後，立即出動趕往現場灌救，所幸無人傷亡，詳細起火原因尚待消防局火調科進一步鑑定釐清。

S 46276623
消防員架設水線灌救，防止火勢延燒至鄰近住宅及周邊車輛。圖：讀者提供

內壢分隊昨晚接獲西園路停車場傳出火警，由於起火點位於住宅區，不敢大意，火速派遣2輛消防車、1輛救護車及7名警消前往救援。趕抵現場時，整輛車已被大火吞噬並冒出大量濃煙，消防員立即架設水線灌救，防止火勢延燒至鄰近住宅及周邊車輛。最終火勢僅花費10分鐘，在9時9分就完全撲滅，燃燒面積約2平方公尺。

據《鏡新聞》報導，該車當日上午才在國道遭遇車禍，所以拖吊至修車廠停放，不料晚間竟在未發動的情況下突然起火，修車廠老闆猜測，可能是車體碰撞受損，導致內部電線短路引發火勢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢修車廠深夜驚魂！國道事故車未發動離奇自燃 整輛燒成廢鐵

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 殺人通緝犯潛逃印尼躲藏10多年 遭押解回台服刑

桃園 中壢 火燒車 火災 消防員

延伸閱讀

新北板橋加油站點火傷人 受害保全回憶驚魂瞬間

影／高科大旗津校區傳爆炸聲響 校方：鋰電池自燃起火

國1全聯結車突著火燒成廢鐵 駕駛「因1事」逃過一劫

國道小貨車衝落邊坡...車身分離燒成火球 車內2焦屍查出身分

相關新聞

北車慣竊居無定所躲警10個月 在北市警眼前「路過」秒被認出遭逮

王姓男子是竊盜通緝犯，去年在台北車站附近網咖、背包客棧和地下街偷竊他人財物共約2萬元現金，事後居無定所警方始終找不到人，...

阿里山林鐵驚險一幕…貨車載瓦斯瓶滾落 宛如打保齡球

阿里山林業鐵路嘉義縣竹崎灣橋村崎腳林森路平交道今早8時許傳出有貨車載運瓦斯鋼瓶不慎鬆脫掉落，目擊民眾形容，數十個鋼瓶滾落...

BMW重機疑未注意前方路狀 先碰觸機車騎士又擦撞救護車

今天上午45歲江姓男子騎乘BMW重機，行經台北市基隆路、羅斯福路交叉口的公館圓環時，疑似未注意前方路況，右手肘不慎碰觸前...

中壢修車廠深夜驚魂！國道事故車未發動離奇自燃 整輛燒成廢鐵

一輛停放在西園路一處修車廠停車場的小客車，因不明原因突然自燃，瞬間燒成巨大火球。圖：讀者提供 桃園市中壢區昨（9）日晚間20時51分許發生一起火燒車事故，一輛停放在西園路一處修車廠停車場的小客車，因不

台88快速道路3車連環撞 「爆走兄弟」衝鋒車遭夾擊起火成廢鐵

台88快速道路東向8.7公里處昨天上午發生3車連環追撞車禍，蔡姓男子駕大貨車疑未注意前方車流，追撞由陳姓男子駕駛的「爆走...

騎士清早外出太恍神 自撞施工護欄噴飛…幸無礙

桃園市大園區海港路今早發生重機自撞工程圍籬意外，年輕的龔姓男子疑因太早起床精神不濟，行經海港路時，意外失控撞擊路邊施工圍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。