BMW重機疑未注意前方路狀 先碰觸機車騎士又擦撞救護車
今天上午45歲江姓男子騎乘BMW重機，行經台北市基隆路、羅斯福路交叉口的公館圓環時，疑似未注意前方路況，右手肘不慎碰觸前方暫停禮讓救護車的機車，再擦撞正在執行任務的救護車，警方到場處理，兩名機車騎士輕傷未送醫，三方酒測值為零。
警方指出，江男騎乘重機從羅斯福路南往北方向行駛，經過公館圓環，疑未注意前方由林姓男子騎乘的機車，正停讓救護車，江男右手肘不慎碰觸林男左手肘，重機失控再往前擦撞沿基隆路西往東方向，已開啟警示燈及警鳴器要載運患者的救護車右側車身。
警方獲報前往現場處置，兩名機車騎士肩、手受輕傷，但因傷勢輕微，最後都沒有就醫，BMW重機及救護車有輕微車損。三方駕駛駕籍正常，詳細肇事原因警方正調查釐清，警方呼籲駕駛人上路時應隨時注意周遭路況；另遇有工程車、救護車等特殊車輛應優先禮讓通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言