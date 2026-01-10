BMW重機疑未注意前方路狀 先碰觸機車騎士又擦撞救護車

今天上午45歲江姓男子騎乘BMW重機，行經台北市基隆路、羅斯福路交叉口的公館圓環時，疑似未注意前方路況，右手肘不慎碰觸前方暫停禮讓救護車的機車，再擦撞正在執行任務的救護車，警方到場處理，兩名機車騎士輕傷未送醫，三方酒測值為零。

警方指出，江男騎乘重機從羅斯福路南往北方向行駛，經過公館圓環，疑未注意前方由林姓男子騎乘的機車，正停讓救護車，江男右手肘不慎碰觸林男左手肘，重機失控再往前擦撞沿基隆路西往東方向，已開啟警示燈及警鳴器要載運患者的救護車右側車身。