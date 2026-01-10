快訊

北車慣竊居無定所躲警10個月 在北市警眼前「路過」秒被認出遭逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子是竊盜通緝犯，去年在台北車站附近網咖、背包客棧和地下街偷竊他人財物共約2萬元現金，事後居無定所警方始終找不到人，孰料10個月後，他在台北車站大廳閒晃時，正巧被執行勤務的台北市警方逮個正著，上前盤查一問「果然是他」當場逮捕，警詢後依竊盜罪嫌送辦。通緝部分解送歸案。

中正一分局忠孝西路派出所巡佐康健楠去年11月在台北車站大廳執行勞動團體的靜坐抗議安全維護勤務，發現在眼前路過的男子樣貌很演熟，定睛一看發現是犯下多起竊盜案的王男（44歲），果斷上前詢問他身分。

康姓巡佐開口叫問「你是不是王ＸＸ」、「我找你找超久」、「你在我這邊犯很多案」，王男立刻傻住並坦承身分，康姓巡佐查詢後確定他除了涉犯轄內3起竊盜案，還另因竊盜案遭台北、新北及基隆地檢署發布3件通緝，依法帶回派出所，警詢後依竊盜罪嫌送辦，通緝部分解送歸案。

據了解，王男去年1月起就會趁人不備時偷走錢包，包括民眾在台北車站打網咖時、在背包客棧睡覺時、在地下街逛街時犯案，而且王男十分「挑」，為了方便使用，錢包物品只拿走現金。

中正第一警分局提醒，民眾在網咖、旅宿或公共空間活動時，務必留意個人財物，可使用置物櫃或交由可信任友人協助保管，避免將包包放置在座椅旁或離身處，以免讓宵小有機可乘，造成不必要的財產損失。

王姓男子是竊盜通緝犯，北市中正一警方在台北車站執行安全維護勤務時，一眼認出他來，當場逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子是竊盜通緝犯，北市中正一警方在台北車站執行安全維護勤務時，一眼認出他來，當場逮捕。記者翁至成／翻攝

